Johanniter unterstützen Hochwassergebiete in Kärnten

Die Johanniter unterstützen die vom Hochwasser betroffenen Gemeinden in Kärnten mit Trocknungsgeräten.

Ich freue mich, dass die Johanniter Deutschland uns hier so tatkräftig unterstützen. Wir hoffen, dass wir den Betroffenen mit diesen Geräten helfen können Christiane Rusterholz, Geschäftsführerin der Johanniter-Kärnten

Wien (OTS) - Nach heftigen Niederschlägen Anfang August sind viele Gebiete im südlichen Kärnten von Überflutungen und Murenabgängen betroffen. Nachdem die starken Regenfälle abgeklungen sind, beginnen jetzt die Aufräumarbeiten. Die Johanniter-Dienststelle in dem Kärntner Ort Patergassen wurden von den Überschwemmungen verschont, umso mehr wollen sie die Bewohner:innen der betroffenen Gemeinden unterstützen. Durch die Initiative von Christiane Rusterholz, Geschäftsführerin der Johanniter-Kärnten, wurden in Zusammenarbeit mit den Johannitern Deutschland etwa 100 Trocknungsgeräte organisiert. Mithilfe dieser Geräte können die feuchten Wände in Kellern und Wohnräumen wieder getrocknet werden. „ Ich freue mich, dass die Johanniter Deutschland uns hier so tatkräftig unterstützen. Wir hoffen, dass wir den Betroffenen mit diesen Geräten helfen können “, erklärt Christiane Rusterholz.

Ein LKW, beladen mit 45 Geräten startete am Mittwoch in Wuppertal und konnte am 17. August in der Goiginger-Kaserne in Bleiburg durch die Johanniter und Mitarbeitende des Bundesheeres in Empfang genommen. Die Trocknungsgeräte werden in der Kaserne gelagert und durch den Kärntner Katastrophenschutz verteilt. Interessierte Gemeinden können sich bei der Abteilung für Gemeinden- und Katastrophenschutz der Kärntner Landesregierung melden.

Die zwei Ehrenamtlichen Felix Florian Ganzow und Nicole Nora Wolters der Johanniter Nordrhein-Westfalen, Wuppertal, die den Transport der Geräte übernommen hatten, traten nach einem gemeinsamen Mittagessen wieder die Heimreise an. Am Wochenende wird eine weitere Lieferung aus Sachsen erwartet.

Fotos für die Medienarbeit finden Sie unter: www.johanniter.at/fotodownload

