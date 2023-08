"Genussverkehr" im Entdeckerviertel

Inn-Salzach-Classics erstmals im oberösterreichisch-bayerischen Entdeckerviertel

Braunau am Inn (OTS) - Am 16. und 17. September 2023 tuckern bei den „Inn-Salzach-Classics“ erstmals zwei Tage lang die schönsten Oldtimer durch die noch junge, österreichisch-bayerische Tourismus-Destination Entdeckerviertel - rund um Braunau, Simbach, Mattighofen und Burghausen. Tourismusverband und Verein machen gemeinsame Sache, nennen die Tour auch „Genussverkehr“ - über die Grenzen. Die im Entdeckerviertel eigentlich längst schon keine mehr sind…

„Wir werden unsere Oldtimer und den grenzüberschreitenden Tourismus auf beiden Seiten der Flüsse Salzach und Inn mit unseren Partnern charmant und schließlich auch für einen guten Zweck, zwei Tage lang verbinden“, ist Vereins-Obmann Klemens Steidl voller Euphorie. Ebenso der Geschäftsführer des einzigen grenzüberschreitenden Tourismusverbandes Österreichs, Georg Bachleitner. Er freut sich, dass „unser touristischer Grenzverkehr jetzt nicht nur mit dem Rad, sondern auch mit historischen Fahrzeugen an zwei September-Tagen zum Genussverkehr“ wird.

An Erfahrung mangelt es den Oldtimer-Vereinsmitgliedern nicht. „Wir haben langjährige Erfahrungen und oft an diversen Classic Veranstaltungen teilgenommen.“ Die „Inn-Salzach-Classics“ sind keinesfalls auf Gewinn ausgerichtet! Es sollten vor allem historische Fahrzeuge vor den Vorhang geholt und durch die schöne Landschaft bewegt werden. Die Veranstaltung wird bei jedem Wetter durchgeführt!

In den zwei Tagen führt die Strecke nach dem Start jeweils von der „Boxengasse in Uttendorf“ einerseits südlich Richtung Salzburg über Oberndorf und viele attraktive und spannenden Wegpunkte und Sonderprüfungen. Fix sind dann am Abend die Benzingespräche im Braugasthof Vitzthum! Am zweiten Tag wiederum geht’s nach Norden, Richtung Schärding am Inn. Über kleine Umwege und weitere Sonderprüfungen ebenfalls auf beiden Seiten des Inns. Zieleinlauf ist schließlich beim Helpfauer Hof, wo auch die Siegerehrung für beide Tage stattfindet. Die „Inn-Salzach-Classic“ soll übrigens nunmehr jährlich stattfinden. Natürlich auf unterschiedlichen Strecken im Entdeckerviertel und darüber hinaus.

Alle Infos unter www.inn-salzach-classic.at/events bzw. www.entdeckerviertel.at

Rückfragen & Kontakt:

Pangerl & Pangerl

Andreas Pangerl

0664 5402160

andreas @ pangerl-pangerl.at