Sonderkampagne der Kärnten Werbung für den Spätsommer gestartet

Klagenfurt (OTS) - Unermüdliche Aufräum- und Sicherungsarbeiten durch die Einsatzkräfte und die vielen Freiwilligen haben in den vom Starkregen betroffenen Orten und Regionen ein nahezu uneingeschränktes Urlaubserlebnis möglich gemacht. Mit positiven Bildern und Botschaften startete nun die Kärnten Werbung in den Nahmärkten Österreich und Deutschland eine starke Marketing-Offensive mit dem Ziel, kurzfristige Buchungen für den Spätsommer zu aktivieren.

Sonderbudget des Landes Kärnten

Mit dem Regierungsbeschluss vom 11. August erfolgte die Gewährung eines Sonderbudgets in Höhe von € 350.000,- für landesweite Kommunikationsmaßnahmen für den Spätsommer durch die Kärnten Werbung. Dieses Budget wird von der Kärnten Werbung durch Mittelverschiebung auf rund eine halbe Million Euro aufgestockt.

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig: „Wir haben sofort nach den schweren Unwettern schnell und treffsicher ein Unterstützungspaket von über 600.000 Euro für den Kärntner Tourismus in der Landesregierung geschnürt, um rasch wieder vom Krisenmodus in die Offensive zu kommen. Dazu soll auch das Sonderbudget von 350.000 Euro für die Kärnten Werbung beitragen, mit dem das einmalige Urlaubsgefühl, das Kärnten zu bieten hat, jetzt nochmals mit positiven Bildern verstärkt beworben wird. Dieser positive Imageturbo nach den Unwettern ist die Grundlage, damit die Kärntner Tourismuswirtschaft in ein kraftvolles Finale der Sommersaison und einen goldenen Herbst starten kann. Ziel ist es, noch viele kurzentschlossene Gäste für einen Urlaub im südlichen Bundesland zu gewinnen und die touristische Wertschöpfung des Spätsommers zu sichern. Kärnten zeigt sich auch im Spätsommer als Urlaubsland von seiner besten Seite, unsere Tourismusbetriebe sind motiviert und freuen darauf, noch viele Gäste in einer verlängerten Sommersaison in Kärnten zu begrüßen.“

Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner: „Die Kärnten Werbung verstärkt mit einem erweiterten und mit den Kärntner Tourismusregionen akkordiertem Maßnahmen-Paket die laufende Sommer-Kampagne in den Märkten Österreich und Süddeutschland. Über gezielt gewählte Kanäle und Botschaften, die auf das stabile Hochsommer-Wetter in den nächsten Tagen abgestimmt sind, sollen kurzfristige Bucher aktiviert werden. Am süddeutschen Markt bündeln wir Kräfte und Budgets mit der Österreich Werbung und Steiermark Tourismus, um gemeinsam die Schlagkraft zu erhöhen, u.a. durch performance-orientierte Onlinewerbung und gemeinsame digitale Außenwerbung.“

„Jetzt noch den Sommer genießen“: Die Kampagneninhalte:

Social Media

Die Kärnten Werbung setzt stark auf Social Media-Kanäle, um positive Bilder in die Märkte zu bringen. Dazu sind seit letzter Woche Social Media Teams in Kärnten unterwegs, die vor Ort authentische Fotos und Videos aufnehmen, die zeigen, dass einem schönen Urlaubserlebnis nichts im Wege steht. Diese echten Erlebnisse werden von der Kärnten Werbung über Facebook, Instagram, und Pinterest ausgespielt. Die Österreich Werbung integriert diese Inhalte in ihre Social-Media-Kanäle und B2C-Newsletter für den Markt Deutschland.

Online Performance-Kampagnen mit hoher Reichweite

Aktuelle Fotos und Videos sowie Bannerwerbung werden über reichweitenstarke Nachrichten-Onlineportale in Österreich prominent präsentiert. Über 2 Millionen User werden so in kürzester Zeit erreicht. Gestützt werden diese Maßnahmen von performance-orientierten Kampagnen auf Social-Media-Plattformen.

Begleitende Image-Kampagnen - Print, Radio, TV, Out of Home

Über zwei Wochen werden Print-Advertorials und Inserate in auflagenstarken Tageszeitungen in Österreich, Bayern und Baden-Württemberg geschalten. Die Gesamtauflage beträgt über 4 Millionen Exemplare. Begleitet werden diese Printmaßnahmen von einer TV-Kampagne sowie einer Radiokampagne auf Ö3 und Privatsendern in Wien, NÖ, OÖ.

Spät und noch – Sommer in Kärnten!

In den größeren Städten Bayerns setzt die Kärnten Werbung seit heute, 18. August, auf stark frequentierten Flächen eine Kampagne mit digitaler Außenwerbung in Kooperation mit der Österreich Werbung und Steiermark Tourismus um. Bilder von traumhaft schönen Landschaften und den vielen Urlaubsmöglichkeiten in Kombination mit der Botschaft „Spät und noch - Sommer in Kärnten!

„Mit positiven, authentischen Bildern und Videos aus den Kärntner Urlaubsregionen, der verstärkten Imagekampagne, aktiver Gästekommunikation und den stabilen Wetterprognosen soll es uns gemeinsam gelingen, gut in den Spätsommer und Herbst zu starten“, ist Ehrenbrandtner überzeugt.

Ausrichtung auf Internationalisierung, Ganzjahrestourismus, wetterunabhängige Angebote

Die aktuelle touristische Sommersaison in Kärnten ist auch vom Wetter geprägt: Bereits im Mai gab es in Kärnten um 47 % mehr Niederschlag als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre, im Juli waren es plus 60 % und der August brachte mit dem starken Unwetter ebenso Höchstwerte an Niederschlagsmengen mit Überschwemmungen etc. Derartige Wetterextreme sind auch in Zukunft zu erwarten und stellen dabei auch den Tourismus vor große Herausforderungen. Gezielte strategische Entwicklungsrichtungen sollen langfristig die Abhängigkeit des Kärntner Tourismus von der Wetterlage in der Hochsaison minimieren.

Die Kärnten Werbung präsentierte bereits im Frühjahr ihre strategischen Stoßrichtungen für die kommenden Jahre - unter anderem ist die Internationalisierung der Gästestruktur ein langfristiges Ziel. Diese soll auch die Abhängigkeit von Nahmärkten reduzieren, deren Gäste aufgrund kürzerer Anreisen in ihrem Buchungsverhalten verstärkt vom Wetter beeinflusst werden. 2022 kamen mehr als 60 % der Kärntner Sommergäste aus Österreich und Süddeutschland (Bayern und Baden-Württemberg).

„Gäste aus den Nahmärkten lassen sich, vor allem bei immer kurzfristigeren Buchungszeiten, mehr durch das Wetter bzw. die Wettervorhersage beeinflussen als Gäste, die von weiter weg anreisen und ihre Reise längerfristig planen“, so Ehrenbrandtner. Potenzial sieht die Kärnten Werbung u.a. in den zentral- und osteuropäischen Märkten. Diese zeigen auch im Sommer gutes Entwicklungspotenzial. Verstärkt werben möchte man auch im Norden Deutschlands.

Offensiven für Herbst und Frühjahr

Zusätzlich brauche es mehr wetterunabhängige Infrastruktur und Angebote. Neben attraktiven Ausflugszielen liegen hier Chancen auch im Ausbau der Angebote und Veranstaltungen im Bereich Kultur und Kulinarik. Ehrenbrandtner: „Der Ausbau der Kärntner Badehäuser ist ein zentrales Element für die Weiterentwicklung Kärntens zu mehr Wetterunabhängigkeit wie auch für ein ganzjähriges Seenerlebnis.“

Die Ausweitung der Saisonen in Richtung Ganzjährigkeit ist eine weitere strategische Stoßrichtung der Kärnten Werbung. Neben der Herbst-Offensive, die gemeinsam mit dem Land Kärnten heuer bereits zum vierten Mal umgesetzt wird, ist für das nächste Frühjahr auch erstmals eine eigene Vorsaisonoffensive geplant, die gemeinsam mit dem Tourismusreferat des Landes durchgeführt wird. Dabei geht es um gezielte Förderung von Angeboten in den Nebensaisonen, die durch die Kärnten Werbung international beworben werden.

