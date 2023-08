FPÖ – Nepp: Räuber Rathausplatz Michael Ludwig treibt weiter sein Unwesen

Aussetzen der Gebühren-Valorisierung ist ein einziger Bluff

Wien (OTS) - „Das angekündigte Aussetzen der Gebühren-Valorisierung in Wien ist ein einziger Bluff. Tatsache ist, dass der Räuber Rathausplatz SPÖ-Bürgermeister Ludwig in den vergangenen zwei Jahren mit mehrfachen Erhöhungen der städtischen Gebühren, der Mieten in den Gemeindebauten, der Bäderpreise, der Parkgebühren und der Verdoppelung der Fernwärmepreise bei der Wien Energie die Wienerinnen und Wiener ausgesackelt hat. Alleine aufgrund der Preistreiberei der Ludwig-SPÖ hat sich das Leben für einen Wiener Haushalt um etwa 3.500 Euro pro Jahr verteuert. Daher ist die rot-pinke Stadtregierung gefordert, sämtliche Verteuerungen bei Gebühren und Mieten der letzten zwei Jahre zurückzunehmen und auf dem Niveau von 2020 einzufrieren. Es ist zu erwarten, dass Bürgermeister Ludwig seine herzlose Politik auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Eine Politik mit Herz und für die eigenen österreichischen Staatsbürger kann und wird es nur mit der FPÖ geben“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.



