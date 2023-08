SWV NÖ-Thomas Schaden: „Diese Regierung bringt die kleinen Betriebe in große Schwierigkeiten!“

Die türkis-grüne Regierung ignoriert schrumpfendes Wirtschaftswachstum; besonders betroffen sind die kleinen Betriebe.

St. Pölten (OTS) - „Das Bruttoinlandsprodukt in Österreich ist im 2. Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal gesunken. Gerade in den beschäftigungsintensiven Branchen im Gewerbe und Handwerk wie das Bau- und Baunebengewerbe, Tischlereien oder auch in der Elektrotechnik ist der durchschnittliche Auftragsbestand im Vergleich zum 2. Quartal 2022 um 11,6 % zurückgegangen. Ein Grund dafür ist natürlich die Teuerung, die diese Regierung gar nicht in den Griff bekommt“, ärgert sich Thomas Schaden, der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) NÖ.

„Diese Zahlen zeigten eindeutig, dass besonders kleine Betriebe von der Konjunkturschwäche betroffen sind – und mit ihnen ihre MitarbeiterInnen. Die Regierung bringt sie mit ihrem Nichtstun in noch mehr Schwierigkeiten. Es gehören endlich Energie- und Mietpreisdeckel her, ebenso wie Maßnahmen gegen die hohen Lebensmittelkosten, die sofort greifen. Auch die Zinsen auf Sparguthaben müssen endlich erhöht werden.“

„Die Regierung liefert uns seit Wochen eine peinliche Diskussion darüber, was sie unter ‚normal‘ versteht – sie zeigt aber ein katastrophales Beispiel dafür, was nicht normal ist, nämlich die kleinen Betriebe dermaßen im Stich zu lassen!“, meint Thomas Schaden.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Niederösterreich (SWV NÖ)

3100 St. Pölten, Niederösterreich-Ring 1a

Tel. 02742 2255 444 oder 0664 411 83 94

noe @ wirtschaftsverband.at