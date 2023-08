Erfolgs-Duo K-Fly x McN mit neuem Song "Gott schenk ihr Flügel" zurück (FOTO)

München (ots) - Die Erfolgsgeschichte von K-Fly und McN begann mit ihrem Hit "Wenn Du Da Bist", der über 40 Millionen Streams verzeichnet. Die beiden Künstler aus Köln und Leverkusen haben sich einen festen Namen in der deutschen Musikszene gemacht und setzen ihren kreativen Weg mit ihrer neuen Single "Gott schenk ihr Flügel" fort. Der Song erscheint am 18. August 2023 bei EL CARTEL MUSIC, im Vertrieb von Zebralution.

Zweite Single der EP "Memories" des Musiker-Duos K-Fly x McN

Der Song vereint erneut Rap-Texte mit gefühlvollen Pop-R&B Vocals

Die Single "Gott schenk ihr Flügel" ist ab Freitag, 18. August 2023, erhältlich

Nach einer erfolgreichen Tour der beiden Künstler im Jahr 2022, setzt sich der Erfolg 2023 mit der bevorstehenden Veröffentlichung ihrer gemeinsamen "Memories" EP fort. Die erste Single der EP "Nachts In Paris" wurde bereits im Juli diesen Jahres veröffentlicht. Auf sie folgt im August nun eine Neuauflage des Rapsoul-Klassikers "Gott Schenk Ihr Flügel". Mit der zweiten Single ihrer kommenden EP "Memories" schlagen K-Fly & McN eine ernstere Richtung ein und thematisieren häusliche Gewalt und Mobbing, indem sie dem RapSoul-Klassiker "Gott Schenk Ihr Flügel" neues Leben einhauchen. Ein ernstes Thema, das viel zu selten von männlichen Künstlern in einer männerdominierten Szene angesprochen wird. Auch in diesem Song spiegelt sich der Erfolg des Duos in der bemerkenswerten Verbindung von K-Flys tiefgehenden Rap-Texten und McNs gefühlvoller Pop-R&B-Stimme wider.

Die 6-Track-EP "Memories" erscheint im Herbst 2023 in Kooperation mit El Cartel Music/ RTLZWEI zum Start der "DREAMS COME TRUE"-Tour und wird insgesamt sechs Tracks enthalten.

"Gott schenk ihr Flügel" erscheint am 18. August 2023 bei EL CARTEL MUSIC, im Vertrieb von Zebralution.

