Vienna Water Conferences 2023: Einladung zum Pressegespräch mit internationalen Top-Expert*innen

Montag, 21. August, um 13 Uhr im Austria Center Vienna

Wien (OTS) - Amazonas, Ganges, Donau und Co.: Die Belastungen auf die großen Flüsse der Welt haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Sie sind in einem besonderen Maße dem Problem der Mehrfachnutzung ausgesetzt, die häufig mit widersprüchlichen Zielen einhergeht, wie etwa für die Energieversorgung, als Transportweg, für die Landwirtschaft oder als Ökosystem. Leiden die Flüsse, können wichtige Funktionen immer weniger erfüllt werden. Im Zuge des Klimawandels, der Bodenversiegelung und Übernutzung wird sich die Situation der Flüsse noch weiter verschlimmern. Extremereignisse wie Hochwässer oder Dürren stellen für die Bevölkerung eine steigende Bedrohung dar.

Wie bewerten internationale Top-Expert*innen den derzeitigen Zustand der großen Flüsse der Welt? Welche aktuellen Lösungsansätze werden entwickelt, um den immer größer werdenden anthropogenen Einflüssen zu begegnen? Welches Potenzial birgt die Renaturierung und welche Probleme sind damit verbunden? Wie kann man vom reinen Wachstumsdenken auf Kosten der Umwelt zu Win-Win-Lösungen gelangen - und welche Rolle kann Künstliche Intelligenz dabei spielen?

Anlässlich der Eröffnung der Vienna Water Conferences 2023 lädt die Universität für Bodenkultur Wien zum

Pressegespräch

Der Lebensraum Fluss und seine nachhaltige Bewirtschaftung

im Fokus der Spitzenforschung

Datum: Montag, 21.8.2023, 13 Uhr

Ort: Austria Center Vienna

Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, Raum 0.12

mit weltweit führenden Wissenschafter*innen.

Prof. Helmut Habersack

Institut für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung, BOKU Wien

Prof. Joseph Hun-Wei Lee

IAHR Präsident, University of Hongkong, Macau University of Science and Technology, China

Prof. Heidi Nepf

Massachusetts Institute of Technology MIT, USA

Prof. Gustau Camps-Valls

Valencia University Spain

Prof. James Leonard Best

University of Illinois, USA

