EuroSkills 2023: Einladung zur Verabschiedung des Team Austria

Donnerstag, 24. August, 18.30 Uhr, WKÖ: Österreichs Teilnehmer:innen an der Berufseuropameisterschaft in Danzig (Polen) sind startklar

Wien (OTS) - 100.000 Fans, 600 Fachkräfte aus 32 Staaten – und ein Ziel: Gold! 44 rot-weiß-rote „Young Professionals“ gehen dazu bei den Berufseuropameisterschaften von 5. bis 9. September in der polnischen Hafenstadt Danzig an den Start. Österreich stellt damit eines der stärksten EuroSkills-Aufgebote Europas.

Nach Monaten der intensiven Vorbereitung treten die österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun die Reise zum Schaulauf der besten Fachkräfte Europas an. Die Wettkämpfe finden von Mittwoch, dem 6. September, bis Freitag, dem 8. September, statt. Die Medaillen werden im Rahmen der feierlichen „Closing Ceremony“ am Abend des 9. September in der Polsat Plus Arena Gdańsk vergeben.

Bevor es für unsere Berufs-Asse hoch hinaus geht, möchten wir Sie einladen, am Donnerstag, dem 24. August, bei der offiziellen Verabschiedung des Team Austria dabei zu sein. Stimmen Sie sich auf die Berufseuropameisterschaft ein und unterstützen Sie unsere Berufstalente bei ihrem Weg ganz nach oben – inspirierende Impulse dazu liefert der Extremsportler und „Pate des Berglaufs“ Markus Kröll.

Die heimischen Jungfachkräfte stehen im Anschluss für Einzelgespräche und Fotos zur Verfügung.

Termin: Donnerstag, 24. August 2022 | 18:30 – 19:30 Uhr (Einlass ab 17:30)

Ort: Christoph Leitl Lounge, Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Weitere Teilnehmer sind

Philipp Gady, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich

Josef Herk, Präsident SkillsAustria

Jürgen Kraft, Geschäftsführer SkillsAustria

Markus Kröll, Extremsportler und Dolomitenmann

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter: christoph.sammer@skillsaustria.at (PWK261/HSP)

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Sammer

SkillsAustria – Verein zur Förderung von Berufswettbewerben

Kommunikation & Medienbetreuung

+43 664 233 0908

christoph.sammer @ skillsaustria.at



DMC – Data & Media Center

Pressestelle Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

dmc_pr @ wko.at