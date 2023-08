UN-Fachausschuss prüft: Wo steht Österreich in der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention?

Bericht & Statements des Monitoringausschuss werden die eklatanten Umsetzungsmängel aufzeigen

Wien (OTS) - Der Countdown läuft, in 5 Tagen am 22.08. und 23.08. steht der Staat Österreich in Genf auf dem Prüfstand des UN-Fachausschuss. Das Ergebnis der Staatenprüfung wird eklatante Mängel aufzeigen und den Staat Österreich in vielen Problembereichen zum Handeln auffordern. Im Fokus des Unabhängigen Monitoringausschuss stehen die Themen Inklusive Bildung, De-Institutionalisierung/Persönliche Assistenz und Frauen mit Behinderungen.

Für den Unabhängigen Monitoringausschuss fahren das inklusive Vorsitzteam Tobias Buchner & Daniela Rammel sowie Monitoringausschussmitglied Bernadette Feuerstein zur Staatenprüfung. Heidemarie Egger (Öffentlichkeitsarbeit des Monitoringausschuss) begleitet sie und wird aus Genf über die Staatenprüfung berichten.

Die Staatenprüfung wird LIVE übertragen:

Der Monitoringausschuss wird LIVE berichten via:

Interview- und Medienanfragen:

Telefon und/oder Zoom-Interviews aus Genf sind gerne möglich und werden von Heidemarie Egger koordiniert.

