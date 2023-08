„dokFilm: Mein Mariahilf“ am 20. August um 22.15 Uhr in ORF 2

Bezirksdoku mit Hans Krankl, Harri Stojka u. a. – danach: „Alltagsgeschichten – Am Würstelstand“

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 20. August 2023, um 22.15 Uhr in ORF 2 präsentiert „dokFilm“ die Bezirksdoku „Mein Mariahilf“. Mariahilf, der sechste – und zugleich zweitkleinste – Wiener Gemeindebezirk ist ein steiles Gebiet: 30 Höhenmeter und viele Stiegen sind innerhalb seiner Grenzen zu überwinden. Pulsierende Lebensadern sind der Wiener Naschmarkt und die Mariahilfer Straße. So geht es auf dieser nostalgisch verbrämten Reise treppauf, treppab. Regisseur Chico Klein versammelt dazu Fußballlegende Hans Krankl, den Gitarrenvirtuosen Harri Stojka, Regisseurin und Schauspielerin Angelica Schütz, „Autofahrer unterwegs“ Michael Schrenk und andere mehr.

Danach um 23.15 Uhr bringt ORF 2 eine weitere Ausgabe von Elizabeth T. Spiras Kultreihe „Alltagsgeschichte“ zum Wiedersehen: „Am Würstelstand“ trifft sie auf Stammkunden, Nachtschwärmer, Einsame und Menschen, die kein Zuhause mehr haben.

Mehr zum Inhalt:

Mariahilf liegt zwischen der Mariahilfer Straße und dem Naschmarkt und wirkt durch seine steilen Abhänge, mit seinen Durchgängen und Stiegen, wie ein überdimensioniertes bewohnbares Treppenhaus. Musik und Schauspiel haben im 6. Wiener Gemeindebezirk immer eine große Rolle gespielt. Viele bekannte Künstler lebten hier oder wurden in diesem Bezirk geboren, wie Oskar Werner, Ferdinand Raimund, Franz Lehár und Emanuel Schikaneder. Noch heute wird sowohl im Theater an der Wien als auch im Raimund Theater und an einigen Kleinkunstbühnen große Vielfalt geboten.

Hans Krankl kommt nicht aus Favoriten und nicht aus Hütteldorf, sondern ist ein waschechter und leidenschaftlicher „Mariahilfer“, der seinen Mikrokosmos rund um den Loquaipark als Zentrum von Mariahilf bezeichnet. Ums Eck vom Loquaipark, der in „Schmalzhoftempelpark“ unbenannt wurde, hat auch der geniale Musiker Harri Stojka seine Jugendjahre zum Teil mit Hans Krankl verbracht, um lapidar festzustellen: „Nachdem ich mit den Füßen nichts konnte, habe ich mich entschlossen, es mit den Händen zu probieren. Darum spielte Hans Krankl weiter Fußball und ich Gitarre.“ Auch der bekannte „Autofahrer unterwegs“-Moderator Michael Schrenk wuchs in unmittelbarer Umgebung des Parks auf, ohne jedoch in den Genuss der unbeschwerten Kindheit von Hans Krankl und Harri Stojka zu kommen. Helmut Brandstätter, Journalist und Politiker, der auf der Mariahilfer Straße seine frühen Kindheitstage verbrachte, fand sich in späteren Jahren bei einem Zahnarztbesuch in der Wohnung seiner Kindheit wieder. Angelica Schütz, Schauspielerin und Theaterregisseurin, die von ihrem Fenster aus wie im Fernsehen den Naschmarkt betrachtet, erinnert sich noch an den letzten Auftritt von Hans Albers im Raimund Theater. Und der leidenschaftliche Wienerlied-Sänger mit italienischen Wurzeln Pino Barberi bringt dem Publikum das Gebiet rund um den alten Gemüsegroßmarkt, den Magdalenengrund, auch als „Ratzenstadl“ bekannt, sowie „seine“ Joanelligasse näher.

„Mein Mariahilf“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Felix Breisach Medienwerkstatt.

