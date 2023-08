Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 18.8.: Ottakringer AG Chef Markus Raunig im Interview

Wien (OTS) - „Geschäftsquelle Wasser und Bier“ lautet der Titel des Interviews, das Volker Obermayr mit Ottakringer AG Chef Markus Raunig führt – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 18. August um 9.42 Uhr in Ö1.

Der Wiener Traditionsbetrieb Ottakringer zählt zu den führenden Getränkeherstellern und -lieferanten des Landes. Das familiengeführte Unternehmen braut zum einen das gleichnamige Bier, zum anderen gehört Vöslauer Mineralwasser zum noch börsennotierten Konzern. Seit September des Vorjahres agiert der gebürtige Villacher Markus Raunig als Vorstandschef der Ottakringer AG. In „Saldo“ spricht er über die Folgen von Pandemie und Teuerung, über die schwierige Lage in der Gastro, Plastik als Verpackung und das Exportwachstum bei Mineralwasser.

