FW-Fichtinger: Umfassender Schutz des Bargeldes und gesetzliche Verankerung unerlässlich!

ÖVP fällt beim Schutz des Bargeldes wieder im Liegen um!

Wien (OTS) - Totales Chaos in der ÖVP – Sommerlochfüller wird zum Rohrkrepierer! “Einerseits will man der Bevölkerung gebetsmühlenartig eintrichtern, dass man für den Erhalt des Bargeldes ist, und dann schlägt man die Einladung der FPÖ in einer Sondersitzung des Nationalrates zum Schutz des Bargeldes und dessen Verankerung in der Verfassung aus”, ärgert sich der Handelssprecher der Freiheitlichen Wirtschaft und WKÖ-Spartenobmann-Stv. Handel, Hermann Fichtinger.

Für viele Wirtschaftsakteure ist Bargeld das primäre Zahlungsmittel, vor allem bei kleinen Beträgen. Bargeld ist das einzige Zahlungsmittel ohne aufwendige Bankspesen mit universeller Akzeptanz und sofortigem Zahlungsausgleich, da der Verkäufer unmittelbar über den Verkaufserlös verfügen kann. Es kann von allen Personen gleichermaßen verwendet werden. “Zudem bietet Bargeld eine sofortige Kontrolle über die noch vorhandenen Mittel und erleichtert so den Konsumenten, den Überblick über ihre Ausgaben zu bewahren”, so Fichtinger.

Das Bargeld hat gerade für die Österreicher eine sehr große Bedeutung. Die FPÖ und die Freiheitliche Wirtschaft (FW) sind hier die einzigen Partner die sich ehrlich für den Erhalt und Schutz des Bargeldes einsetzen. Ein gut funktionierender Zahlungsverkehr ist für Privatpersonen und für die Wirtschaft insgesamt von zentraler Bedeutung. “Genauso bedeutend ist dementsprechend auch das verpflichtende Recht auf Barzahlung. Daher ist es dringend notwendig, dass die Bundesregierung hier nun ein Zeichen setzt und das Bargeld sowie die gesetzliche Bargeldannahme in der Verfassung verankert”, schloss Fichtinger.

