Österreichischen Lotterien ermöglichen „Zauberhafte Momente“ beim Märchensommer Poysbrunn

Wien (OTS) - Der Märchensommer Niederösterreich im nördlichen Weinviertel bietet seit vielen Jahren ein hochwertiges Kinderwandertheater, das mit Musik und Interaktion zu einem ganz besonderen Erlebnis für die ganze Familie wird.

Im Rahmen der Kooperation mit den Österreichischen Lotterien werden dazu bereits seit 2011 Mütter und Kinder aus dem Caritas Haus Immanuel eingeladen, um einen Nachmittag lang in eine Märchenwelt einzutauchen und das Ambiente und die musikalische Darbietung zu genießen.

Auch 2023 wurden insgesamt 53 Kinder und Erwachsene aus den Mutter-Kind-Häusern Immanuel und Frida der Caritas der Erzdiözese Wien mit diesem Sommer-Highlight überrascht, heuer stand „Rapunzel – neu frisiert“ auf dem Programm. Der Ausflug war sowohl für die kleinen als auch die großen Zuseher:innen wieder eine willkommene Abwechslung zum üblichen Alltag. Dank der liebevollen Inszenierung und dem auf das Alter angepassten Programm bot der Märchensommer den Familien auch dieses Jahr einen Nachmittag lang viele zauberhafte Momente. Die Kosten für die Teilnehmer:innen wurden von den Österreichischen Lotterien übernommen.

Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien:

„Es gibt nichts Wertvolleres, als Kindern schöne Momente zu verschaffen. Wir freuen uns daher ganz besonders, dass wir hier im Rahmen unserer Kooperation gemeinsam mit dem Märchensommer NÖ jedes Jahr Gelegenheit haben, jungen Menschen einen altersgerechten Zugang zu Kunst und Kultur zu bieten und ihnen damit gleichzeitig einen vergnüglichen Nachmittag schenken.“

Dazu Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien: „Neben Wohnraum und sozialarbeiterischer Begleitung sind vor allem auch die Zusatzangebote – wie Ausflüge, Workshops und Gruppenkurse etc. – besonders wichtig für die Familien in unseren Mutter-Kind-Häusern. Denn sie ermöglichen soziale Teilhabe und schenken Müttern und ihren Kindern wertvolle gemeinsame Erlebnisse. Die jährliche Spende der Österreichischen Lotterien hilft uns seit vielen Jahren dabei, ein ambitioniertes Programm mit und für die Familien auf die Beine zu stellen. Herzlichen Dank dafür.“

Zitat Nina Blum, Intendantin und Regisseurin des Märchensommer Niederösterreich: „Der Märchensommer unterstützt seit vielen Jahren diverse regionale Hilfsorganisationen. Wir sind sehr glücklich, dass wir gemeinsam mit den Österreichischen Lotterien Familien zu uns laden und Kindern mit deren Müttern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Herzlichen Dank für diese wundervolle Kooperation.“

Clementine Rath, Leiterin Mutter-Kind-Haus Immanuel der Caritas der Erzdiözese Wien, ergänzt: „Der Ausflug zum Märchensommer in Schloss Poysbrunn ist jedes Jahr aufs Neue ein wunderbares Erlebnis. Die Familien aus dem Haus Immanuel und Haus Frida genießen es, mit dem Bus aufs Land zu fahren und sind begeistert vom interaktiven Märchentheater in diesem schönen alten Schloss und dem gemeinsamen Essen danach. Sie freuen sich jetzt schon auf den Ausflug und werden – so war es in all den Jahren – noch lange davon erzählen.“

Ganz im Sinne des Playsponsible-Leitsatzes „Gemeinsam Verantwortung leben!” sind die Österreichischen Lotterien bereits seit Jahrzehnten Förderer von Institutionen und Projekten im Kunst- und Kulturbereich und pflegen damit eine Tradition, die von gesellschaftlichem Engagement zeichnet, von Verantwortung, und vor allem von Beständigkeit.

