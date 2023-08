WKO-Webinar-/Veranstaltungsreihe zu Neuerungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Wirtschaftskammern Österreichs und AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA informieren - Kostenlose Teilnahme vor Ort oder online

Wien (OTS) - Das Thema Nachhaltigkeit ist allgegenwärtig und aus dem Unternehmensalltag nicht mehr wegzudenken. Es gilt den diesbezüglichen Anforderungen durch gesetzliche Vorgaben, Investoren, Markt und Gesellschaft gerecht zu werden. Insbesondere gewinnt die Nachhaltigkeitsberichterstattung zunehmend an Bedeutung, nicht zuletzt durch umfassende neue Vorschriften auf europäischer und internationaler Ebene.

Daher veranstalten die Wirtschaftskammern Österreichs und die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA eine Webinar- bzw. Veranstaltungsreihe zum Thema „Neuerungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung und in einhergehenden Regularien (EU-Taxonomie, Lieferkettengesetz)“, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Die Teilnahme an der Webinar- bzw. Veranstaltungsreihe ist für österreichische Firmen kostenlos. Es wird jedoch gebeten, sich für die jeweiligen Termine einzeln anzumelden. Die Webinar- bzw. Veranstaltungsreihe erfolgt im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international < https://www.go-international.at >, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Die insgesamt vier Veranstaltungen finden zwischen 26. September und 17. Oktober 2023 statt. Die vortragenden Expert:innen stehen dabei nach Einführung ins jeweilige Thema auch zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme ist via Webplattform GoToWebinar bzw. physisch ohne Kosten möglich.

Den Auftakt macht die „Allgemeine Einführung in die Nachhaltigkeitsberichterstattung, EU-Taxonomie und EU-Lieferkettengesetz“ am Dienstag, 26.September 2023 mit Beginn im 16 Uhr. Dabei geben die Vortragenden Sophie Hilbert und Eva Milgotin (beide KPMG) einen Überblick zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und der gesetzlichen Vorgaben auf europäischer und internationaler Ebene. Die Anmeldung zu diesem Webinar ist bis spätestens 21. September 2023 unter folgendem Link möglich: https://tinyurl.com/2aum7k57 Der persönliche GoToWebinar-Link für die Teilnahme wird wenige Tage vor dem Webinar per E-Mail zugeschickt.

Webinar #2 widmet sich am Dienstag, 3.Oktober 2023, ab 16 Uhr der neuen europäischen Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) und zeigt auf, welche Anforderungen durch sie auf Unternehmen zukommen. Die Vortragenden sind Cornelia Fritz (KPMG) und Barbara Thaler (Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Tirol + EU-Abgeordnete). Die Anmeldung auf https://tinyurl.com/2xtt45a7 wird bis spätestens 28. September 2023 erbeten.

Im Fokus von Webinar #3 am Dienstag, 10. Oktober 2023 steht von 16 bis 17.30 Uhr die EU-Taxonomie-Verordnung (Anmeldung auf https://tinyurl.com/2az3mhax bis spätestens 5. Oktober 2023). Es informieren Marina Luggauer (KPMG) und die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Tirol + EU-Abgeordnete Barbara Thaler.

Die vierte Veranstaltung der Reihe zum Thema „Europäisches Lieferkettengesetz, Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit & das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz“ findet am Dienstag, 17. Oktober 2023 von 15 bis 20 Uhr hybrid statt: Die Teilnahme ist sowohl vor Ort in der Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien als auch online via GoToWebinar möglich. Ein gemeinsamer Ausklang bietet Gelegenheit zum Netzwerken und wechselseitigen Austausch. Die Anmeldung dafür ist bis spätestens 3. Oktober 2023 auf https://tinyurl.com/3ndzp446 möglich. (PWK259/JHR)

