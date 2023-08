„JedermannJedefrau“ – Ausgabe 4

Am 18. August um 18.30 Uhr in ORF 2, am 20. August um 19.50 Uhr in ORF III

Wien (OTS) - Mehr als die Hälfte der „Jedermann“-Aufführungen ging bereits erfolgreich über die Bühne – Zeit für eine Zwischenbilanz mit Romy Seidls „Jedermann-Spezialitäten“ am Freitag, dem 18. August, um 18.30 Uhr in ORF 2. Die heurige Buhlschaft Valerie Pachner und ihr Jedermann Michael Maertens erzählen im Gespräch mit dem Moderationsteam Romy Seidl und Martin Ferdiny über ihre „Jedermann“-Saison und verraten den Grund für das Double bei der Rolle der Buhlschaft. Zum ersten Mal in der Festspielgeschichte gibt es heuer vier Doppelrollen im Spiel vom Sterben des reichen Mannes und gleich drei weibliche „Jedermann“-Ruferinnen.

Nach 50 Jahren ist sie wieder auf der Bühne am Domplatz zurück:

Nicole Heesters spielte schon 1973 an der Seite von Curd Jürgens die Buhlschaft, nun ist sie Jedermanns Mutter – ein Porträt dieser renommierten Schauspielerin.

Im letzten Drittel der diesjährigen Festspielzeit gibt noch einmal das Schauspiel den Ton an: Die letzte Premiere der Salzburger Festspiele 2023 ist eine zeitgenössische Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft und den Erwartungen an sie – ein ehrliches Bild, das ernüchternd aufzeigt, was es bedeutet, in dieser Zeit Frau zu sein. Sarah Marisa Gruber erklärt „Die Wut, die bleibt“ von Mareike Fallwickl in intensiven 30 Sekunden und zeigt ein Porträt dieser Salzburger Autorin.

Wesentlich unbeschwerter stimmen der dünne und der dicke Vetter aus „Jedermann“, Fridolin Sandmeyer und Bruno Cathomas, auf das Finale der Festspiele ein und zeigen mit besonderem Witz und liebenswürdigem Charme die Highlights der letzten Festivaltage in der Rubrik „Festspiel-Kalender“.

„JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ am 18. August 2023 ab 18.30 Uhr in ORF 2 und am 20. August um 19.50 Uhr in ORF III.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at