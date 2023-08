Die beliebtesten Dirndl-Trends im willhaben-Trachten-Check 2023

Österreich (OTS) -

Dirndl werden auf willhaben heuer zum Saisonstart so häufig gesucht wie noch nie in diesem Zeitraum

Angebotspreis: 70 Euro für ein Dirndl bzw. 102 Euro für Lederhosen in neuem bzw. neuwertigem Zustand

Besonders begehrt sind klassische Schnitte und regionale Trachten wie das Ausseer Dirndl oder der Blaudruck

Gössl, Wenger, Krüger, Sportalm und Tostmann sind die meistgesuchten Trachten-Marken

Salzburg Umgebung, Graz und Gmunden: Hier ist Österreichs Trachten-Nachwuchs zuhause

Wenn der Sommerurlaub bereits hinter einem liegt und die Tage langsam wieder ein wenig kürzer werden, stellt sich bei vielen etwas Wehmut ein. Nicht jedoch bei jenen, die sich bereits seit Wochen auf Festzelt-Stimmung und die passende Gelegenheit, sich in Tracht zu kleiden, freuen. Ob Dirndl, Lederhose oder traditionelles Kostüm – wer für Kirtag, Wiesn & Co. noch die passende Ausstattung sucht, findet auf willhaben in diesen Tagen ein besonders vielfältiges Angebot vor. Derzeit warten auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz rund 30.000 Dirndl, mehr als 10.000 Trachtenblusen und etwa 5.000 Lederhosen auf ihre neuen BesitzerInnen.

Nachhaltig und erschwinglich: Second Hand-Tracht boomt

Nachdem sich die Nachfrage nach Dirndln auf willhaben im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum bereits verdoppelt hatte, zeichnet sich auf dem Marktplatz auch heuer ab, dass Second Hand-Dirndl, Lederhosen und Co. weiterhin boomen. Denn: Ende Juli 2023 wurde nach dem Begriff „Dirndl“ auf dem Marktplatz noch häufiger gesucht, als im Vergleichszeitraum des Vorjahres – ein Trend, der sich bereits Anfang Mai, zum Start der Hochzeitssaison, abzuzeichnen begann.

Die Gründe, sich für ein Ensemble aus zweiter Hand zu entscheiden, sind unterschiedlich. Second Hand-Tracht ist nicht nur nachhaltig, sondern ermöglicht es auch, ganz besondere Stücke zu einem oftmals unschlagbaren Preis zu erwerben. Und so wird ein Dirndl in neuem bzw. neuwertigem Zustand auf willhaben heuer bislang im Schnitt um rund 70 Euro angeboten, während neue bzw. neuwertige Lederhosen auf willhaben in diesem Jahr um etwa 102 Euro gelistet sind.

Vom klassischen Ausseer Dirndl bis zum Designer-Piece: Aktuelle Trachten-Trends auf willhaben

Ob klassisches, langes Dirndl, traditionelles Trachtenkostüm oder modernes Designer-Stück – auf dem willhaben-Marktplatz ist für jeden Geschmack und Anlass der passende Look zu finden. Mit Blick darauf, welche Trachten-Marken in diesem Jahr ganz besonders populär sind, zeigt sich einmal mehr, dass die willhaben-UserInnen auf die Qualität von namhaften Häusern vertrauen. Und so befinden sich die Marken Gössl, Wenger, Krüger, Sportalm und Tostmann in diesem Jahr unter den Top 5-Suchbegriffen, wenn es um Trachten-Marken geht.

Das klassische Dirndl aus der Region

Der willhaben-Trachten-Check verrät: Ein großer Teil der UserInnen setzt auf der Suche nach dem passenden Kleid auf klassische Dirndl und sucht dabei oftmals sogar nach typisch regionaler Tracht. Der Blaudruck aus dem Mühlviertel ist dabei mindestens genauso bekannt wie das Ausseer Dirndl in den Farben grün, rosa und lila oder das festliche Lipizzanerdirndl.

Original Gössl-Dirndl / Ausseer mit Bluse und Umhang um 700 Euro (Klagenfurt, Kärnten)

Blaudruck Dirndl mit Ärmel, (2 Schürzen) Rock trachtenecht handgezogen um 65 Euro (Wels, Oberösterreich)

Original Lipizzanerdirndl, Festtagstracht, maßgeschneidert um 720 Euro (Graz, Steiermark)

Das Kurzdirndl

Ob klassisch und eher bedeckt oder modern und kurz – hier scheiden sich oft die Geister. Doch: Vor allem unter den jüngeren Dirndl-TrägerInnen ist das Kurzdirndl der perfekte Einstieg in die Welt der Trachten-Mode und vereint dabei gekonnt Tradition und Moderne.

Sportalm Dirndl Größe 36 um 90 Euro (Muhr, Salzburg)

K&K Kaiserjäger Dirndl mit H. Moser Bluse um 80 Euro (Tamsweg, Salzburg)

Das Designer-Dirndl

Trachten sind als Kleidungsstücke fürs Leben gemacht – manchmal gar für zwei, wenn man sie auf dem willhaben-Marktplatz erwirbt. Und so ist man im Bereich der Trachten-Mode auch eher gewillt, ein wenig tiefer ins Börserl zu greifen, um ein besonderes Designerstück zu erstehen. Lena Hoschek oder Kinga Mathe zählen zu jenen ModemacherInnen, die es in diesem Segment geschafft haben, Handwerkskunst und Tradition mit ihrer eigenen, unverwechselbaren Handschrift zu versehen und damit international Furore zu machen.

Dirndl von Lena Hoschek um 700 Euro (Edelsbach bei Feldbach, Steiermark)

Kinga Mathe Dirndl um 700 Euro (Wels, Oberösterreich)

Das Hochzeits-Dirndl

Ein Traum in Weiß: Immer mehr Ehepaare in spe sagen „Ja“ zur Tracht und entscheiden sich, etwa bei der standesamtlichen Trauung, für Dirndl und Lederhosen. Und so befindet sich das Hochzeitsdirndl auch auf willhaben unter den besonders häufig gesuchten Begriffen im Bereich Trachten-Mode.

Mothwurf Hochzeitsdirndl um 750 Euro (Mariatrost, Steiermark)

Kinga Mathe Trachten Dirndl Seide Hochzeitskleid Hochzeitsdirndl um 950 Euro (Salzburg Stadt, Salzburg)

Die Hirsch-Lederhose

Die Lederhose gehört zu jenen Kleidungsstücken, die – sofern sie gut gepflegt wird – mit jedem Trageerlebnis schöner wird und dank Patina an Charakter gewinnt. Und so entscheiden sich viele Männer, aber auch immer mehr Frauen, ganz bewusst dafür, die perfekte Lederne aus zweiter Hand zu erwerben. Der mit Abstand am häufigsten eingegebene Suchbegriff im Bereich der Trachten-Mode für Männer ist dabei die Hirsch-Lederhose, ein österreichischer Modeklassiker.

Hirschlederhose von Stockerpoint um 200 Euro (Braunau am Inn, Oberösterreich)

Ausseer Hirschlederhose Neu in Gr.58 um 650 Euro (Sankt Veit an der Glan, Kärnten)

Blusen, Schürzen und Trachtenhüte: Accessoires, die für Abwechslung sorgen

Es muss nicht immer ein neues Dirndl sein. Oftmals bringt eine andere Bluse, Schürze oder auch ein gut kombiniertes Accessoire die erwünschte Abwechslung in das liebste Trachten-Outfit. Insbesondere Trachtenblusen – ob aufwendig bestickt, mit opulenten Puffärmeln und in den verschiedensten Schnitten – finden sich auf dem willhaben-Marktplatz in Hülle und Fülle und werden dementsprechend häufig gesucht.

Spieth & Wensky Dirndlbluse mit türkiser Einfassung, Gr. 34 um 13,50 Euro (Amstetten, Niederösterreich)

Dirndl Bluse Spitze Thalbauer um 25 Euro (Leonding, Oberösterreich)

Original Wachauer Goldhaube um 850 Euro (Krems an der Donau, Niederösterreich)

Original Ischler Trachtenstrohhut um 100 Euro (Klagenfurt, Kärnten)

Trachten für Groß und Klein

Sowohl Dirndl als auch Lederhosen gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen auch für den Nachwuchs. Eltern, die auf der Suche nach einem bezaubernden Trachten-Stück für ihre Kleinsten sind, werden dabei auf willhaben aller Wahrscheinlichkeit fündig werden.

Mama und Tochter Dirndl Partnerlook um 100 Euro (Weng im Innkreis, Oberösterreich)

Kinder Dirndl mit Bluse um 30 Euro (Vöcklabruck, Oberösterreich)

Trachten Lederhose für Mädchen um 40 Euro (Hietzing, Wien)

Wo der Trachten-Nachwuchs in Österreich beheimatet ist:

Ganz Österreich dirndlt auf – doch in welchen heimischen Regionen ist die Tracht bereits bei den Jüngsten besonders populär? Gemessen an der Menge an Anzeigen in der Kategorie „Kinderdirndl“ zeichnet sich ab, dass fesche Madln in Salzburg, der Steiermark und Oberösterreich am häufigsten in Tracht gekleidet werden.

Die Top 10 Kinder-Trachten-Hochburgen (alle Bundesländer):

(willhaben-Anzeigenmenge in der Kategorie „Kinderdirndl“ – Erhebungsstichtag: 14.08.2023, willhaben-Plattformdaten)

Salzburg Umgebung, Salzburg Graz, Steiermark Gmunden, Oberösterreich Vöcklabruck, Oberösterreich Graz Umgebung, Steiermark Salzburg Stadt, Salzburg Linz Land, Oberösterreich Amstetten, Niederösterreich Neunkirchen, Niederösterreich Braunau am Inn, Oberösterreich



Die Top 10 Kinder-Trachten-Hochburgen pro Bundesland:

(willhaben-Anzeigenmenge in der Kategorie „Kinderdirndl“ – Erhebungsstichtag: 14.08.2023, willhaben-Plattformdaten)

Salzburg Umgebung, Salzburg Graz, Steiermark Gmunden, Oberösterreich Amstetten, Niederösterreich Innsbruck Land, Tirol Villach, Kärnten Floridsdorf, Wien Oberpullendorf, Burgenland Bregenz, Vorarlberg



„Wer fesch sein will, willhaben.“

Noch bis 27.August 2023 ist die Fashion-Kampagne von willhaben unter dem Motto „Wer fesch sein will, willhaben.“ in ganz Österreich präsent. Die großflächige digitale Werbeoffensive appelliert, bewusstere sowie nachhaltigere Kaufentscheidungen zu treffen und zeigt auf, dass auf dem willhaben-Marktplatz für jeden Geschmack und Anlass ein neues Lieblingpiece zu finden ist. Aktuell kann man sich bereits aus mehr als zwei Millionen stylischen Stücken sein neues Lieblingsoutfit zusammenstellen. Zu sehen ist die Kampagne den ganzen Sommer über auf willhaben selbst sowie auf einer eigens kreierten Landingpage, auf YouTube, in den sozialen Medien, im Web TV, im Web Hörfunk und Digital Out of Home an urbanen Plätzen in Wien.

willhaben-Insidertipp: Klicke bei den Bildern einer Anzeige rechts unten auf „Optisch ähnliche Anzeigen finden“, um weitere Anzeigen im Stil deines favorisierten Produkts zu sichten.

willhaben-Tipp: PayLivery mit Käuferschutz und Premiumversand

Ist die favorisierte Tracht nicht in der Umgebung erhältlich, empfehlen wir, nach Anzeigen mit PayLivery-Option Ausschau zu halten. Der Bezahl- und Versandservice inkludiert ebenso einen Käuferschutz und Premiumversand. > Weitere Details zu PayLivery

Rückfragen & Kontakt:

willhaben

Gerlinde Giesinger

PR Managerin

0699/1003 1570

gerlinde.giesinger @ willhaben.at



Andreas Pucher

PUCHER communications

Tel.: 0699/1303 1518

E-Mail: presse @ willhaben.at

www.pcomm.at