Nachkontrollen: Marktamt kontrolliert Wohnungsvermietungen

Wien (OTS) - Das Marktamt ist überall aktiv: Seit Jänner des Jahres wurden Unterkünfte zur Vermietung auf einschlägigen Buchungsplattformen im Internet ausgewählt und die Rechtmäßigkeit der Vermietungen kontrolliert. Bei insgesamt 150 überprüften Vermietungen wurden 73 Anzeigen erhoben. 40 Betriebe wurden wegen Übertretung der Gewerbeordnung angezeigt, in 17 Fällen handelte es sich um Vermietungen im gewidmeten Wohngebiet. Dies stellt einen Verstoß gegen die Wiener Bauordnung dar. Im Vorjahr wurden 160 Wohnungen kontrolliert, in 86 Fällen wurden Anzeigen erhoben.

„Die nochmaligen Kontrollen von Vermietungen auf Buchungsplattformen sind als Nachkontrollen zu verstehen. Leider mussten wir feststellen, dass gerade auf diesem Gebiet absoluter Handlungsbedarf besteht. Die Anzahl unbefugter Gewerbeausübung bei der Vermietung von Wohnungen unter dem Deckmantel des häuslichen Nebenerwerbes ist nach wie vor sehr hoch. Wir werden auch in der Zukunft verstärkt kontrollieren, denn die Einhaltung der Vorschriften gerade am Wohnungssektor in Wien muss gewährleistet sein“, erklärt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Vermietungen können nach dem Mietrechtsgesetz, als häuslicher Nebenerwerb oder auch als Gewerbebetrieb erfolgen. Kurzzeitige Vermietungen, Reinigungspersonal in vermieteten Wohnungen oder auch die Zurverfügungstellung von Bettwäsche oder anderen Leistungen sprechen für die Ausübung eines Gewerbes.

Der Konsument*innenschutz ist (neben Lebensmittelkontrollen und der Verwaltung der Wiener Märkte) eine der zentralen Aufgaben des Marktamts. Auch für die Einhaltung der Gewerbeordnung und die Überprüfung der Gewerbe ist das Marktamt im Einsatz. Jedes Jahr werden vom Marktamt um die 86.000 Betriebe nach der Gewerbeordnung kontrolliert.

Nähere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.

