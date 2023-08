SOS-Kinderdorf zum Tag der Humanitären Hilfe: Hilfe für Kinder und Familien aus der Ukraine dringend notwendig

SOS-Kinderdorf setzt weiterhin Hilfsmaßnahmen für traumatisierte, kriegsverletzte Kinder im In- und Ausland

Wien (OTS) - Anlässlich des Tags der Humanitären Hilfe am 19.08.2023 macht SOS-Kinderdorf auf die dramatische Situation in der Ukraine aufmerksam. Seit dem Kriegsbeginn unterstützt SOS-Kinderdorf vor Ort u.a. mit Versorgung mit humanitären Hilfsgütern, medizinischer Rehabilitation und psychosozialen Beratungen. Auch in Österreich hat SOS-Kinderdorf in den letzten 1,5 Jahren einige Maßnahmen ergriffen, um aus der Ukraine geflüchteten Familien die Ankunft zu erleichtern.



„248.000 Menschen haben wir bisher in der Ukraine mit unseren Angeboten erreicht. Mit mobilen Rettungsteams in frontnahen Gebieten, medizinischer Hilfe für kriegsverletzte Kinder, Lebensmittelpaketen, Hygiene-Artikeln und Kinderschutz-Zentren stehen wir den Menschen in der Ukraine vor Ort zur Seite“, so Christian Moser, Geschäftsführer von SOS Kinderdorf.

In den Kinder- und Familienschutzzentren bekommen Familien psychosoziale sowie materielle und finanzielle Unterstützung. Auch mobile Teams von SOS-Kinderdorf sind unterwegs und helfen genau dort, wo es gerade notwendig ist. „Der Bedarf an medizinischer und psychosozialer Unterstützung für Kinder steigt stetig an. Besonders prekär ist die humanitäre Situation von Familien an frontnahen Gebieten, wie Donetsk und Kherson. Hilfe und Versorgungsmaßnahmen durch mobile Rettungsteams ist hier dringend notwendig. Familien müssen versorgt, evakuiert, vorübergehend untergebracht und psychosozial unterstützt werden“, erläutert Moser.

„Im nächsten Schritt helfen wir Eltern auch bei der Jobsuche und unterstützen mit finanziellen Zuschüssen auf dem Weg in die Selbständigkeit“, führt Moser fort.



Außerdem ist SOS-Kinderdorf in der Ukraine mit einem sehr besorgniserregenden Thema beschäftigt: Unsere Kolleg*innen in der Ukraine haben erschreckende Zahlen mit uns geteilt. Seit Beginn der russischen Invasion sollen bereits über 19.000 ukrainische Kinder nach Russland verschleppt worden seien, wobei die Dunkelziffer weitaus höher sein dürfte. Wir verurteilen solche Kriegsverbrechen aufs Schärfste und sind tief betroffen über die Nachrichten aus dem ukrainischen Schwesternverein. SOS-Kinderdorf in der Ukraine tut alles, um sich an der Rückführung von verschleppten Kindern zu beteiligen. 385 deportiere Kinder sollen in die Ukraine zurückgeholt worden sein. Bei 84 Rückholungen war SOS-Kinderdorf Ukraine und unsere lokalen Partnerorganisationen beteiligt.



Ankunftshilfen in Österreich

In den SOS-Betreuungseinrichtungen fanden seit Kriegsbeginn über 300 Menschen, die aus der Ukraine nach Österreich flüchten mussten, ein neues, sicheres Zuhause – darunter unbegleitete Kinder sowie Kinder mit ihren Bezugspersonen.

Und nicht nur das: in Wien, Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich haben wir auf die bestehenden Strukturen unseres Gastfamilien-Projektes aufbauen können und die Kapazitäten erhöht. Hier unterstützt SOS-Kinderdorf Familien in Österreich, die bereit sind, unbegleitete Kinder bei sich aufzunehmen. Wir bereiten die in Frage kommenden Familien intensiv auf diese Aufgabe vor und begleiten sie mit engmaschiger Betreuung.

Auch Familien, die nicht in einer SOS-Kinderdorf Einrichtung leben, bieten wir in Familien Cafés in Wien und im Burgenland regelmäßig einen sicheren Ort zum Aufhalten und sich austauschen, an dem sich Kinder und ihre Eltern gleichermaßen wohlfühlen. Neben aktiver Kinderbetreuung sowie Kaffee und Kuchen stellen wir auch relevante Infos auf Ukrainisch zur Verfügung und unterstützen damit Eltern, für sich und ihre Kinder eine positive Tagesstruktur für ihre Zeit in Österreich aufzubauen.

Zudem wurde von SOS-Kinderdorf in Kooperation mit Rat auf Draht der Österreich-Kompass ins Leben gerufen: Ein Online-Portal, das Geflüchtete aus der Ukraine mit den wichtigsten Informationen zum Leben in Österreich versorgt. Es wird regelmäßig erweitert sowie aktualisiert und soll alle Bereiche des täglichen Lebens abbilden: https://elternseite.at/de/oesterreich-kompass

„Wir stehen den Familien aus der Ukraine mit vollem Einsatz zur Seite. Wir bedanken uns herzlich bei den vielen Spender*innen, die uns bei diesem Vorhaben bisher geholfen haben und freuen uns auch weiterhin über Unterstützungen, damit wir die Menschen auch künftig professionell betreuen können“, so Moser.

Weitere Informationen gibt es unter: https://www.sos-kinderdorf.at/helfen-sie-mit/spenden/hilfsprojekte/ukraine





Rückfragen & Kontakt:

SOS-Kinderdorf

Theresia Verweyen

+43 676 88144 243

theresia.verweyen @ sos-kinderdorf.at