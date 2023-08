Kärntner Raiffeisenbanken stellen 100.000 Euro für Soforthilfe bereit

Die Kärntner Raiffeisenbanken und die Raiffeisen Landesbank Kärnten spenden 100.000 Euro als Soforthilfe an die Caritas Kärnten, Diakonie de la Tour und das Hilfswerk Kärnten.

Klagenfurt (OTS) - Viele Regionen in Kärnten sind von den schweren Unwettern betroffen. Häuser mussten evakuiert werden, tausende Menschen sind von den Auswirkungen betroffen, viele Familien stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Jetzt ist unser Miteinander, unser WIR gefragt.

„WIR hilft“

„Hochwasser und Zerstörungen in diesem Ausmaß verlangen rasche und unbürokratische Hilfe. Mit unserer finanziellen Unterstützung kann punktgenau jenen Menschen geholfen werden, die es dringend benötigen,“ so Manfred Wilhelmer, Vorstandssprecher der RLB Kärnten. „Mit dieser Unterstützung kann Familien zielgerichtet und schnell geholfen werden,“ betont Vorstandskollege Gert Spanz. „Unser starkes WIR lässt uns gegenseitig unterstützen. Hier gilt den Einsatzkräften, die schnell und effektiv Hilfe geleistet haben, unser besonderer Dank,“ ergänzt Vorstandsdirektor Georg Messner.

Was einer nicht schafft, schaffen viele.

Stellvertretend nahmen Astrid Körner, Vorständin Diakonie de La Tour, Christian Eile, Bereichsleiter „Menschen in Not“ von der Caritas Kärnten und Elisabeth Scheucher-Pichler, Präsidentin Hilfswerk Kärnten die Spende entgegen. „Diese Hilfe wird zu 100 Prozent bei den Menschen ankommen,“ betont Astrid Körner, Vorständin Diakonie de La Tour. Christian Eile ergänzt „Die Caritas hat schon vielen Familien erste Soforthilfen aus unserem Katastrophenfonds überreicht. Ich danke allen, die unsere Hilfe durch ihre Spenden möglich machen - heute besonders den Kärntner Raiffeisenbanken.“ Elisabeth Scheucher-Pichler ergänzt „Das Hilfswerk Kärnten hat sich entschieden in den Krisengebieten der Bezirke Klagenfurt und Völkermarkt kostenlose Kinderbetreuung für in Not geratene Familien sowie Einsatzkräften anzubieten.“ Ein großartiges Service zur richtigen Zeit.

