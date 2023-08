KO Danninger: „Hergovich ist am Holzweg unterwegs“

St. Pölten (OTS) - „Bevor der SPÖ NÖ-Vorsitzende Sven Hergovich anderen Parteien fehlende Wirtschaftskompetenz attestiert, sollte er mit jenen Ökonominnen und Ökonomen sprechen, die in den vergangenen Tagen unisono Kritik an seinen Forderungen geäußert haben. Wenn es um so komplexe Themen wie Zinsgeschäfte von Banken geht, sind die einfachsten Lösungen nicht die besten. Sven Hergovich ignoriert die Warnungen aller Expertinnen und Experten und spricht gleichzeitig allen anderen Parteien die Wirtschaftskompetenz ab. Entweder er weiß mehr als alle Ökonominnen und Ökonomen in unserem Land oder er ist mit seinen Ideen schlicht auf dem Holzweg unterwegs. Ich bin mir sicher: Zweiteres trifft zu“, so der Klubobmann der Volkspartei NÖ, Jochen Danninger.

Betreffend der SPÖ-Fake-Facts zum Wohnbau führt Danninger weiter aus:

„Eine falsche Aussage wird auch trotz mehrmaligen Wiederholungen nicht richtig: Es gibt keinen Bau-Stopp in Niederösterreich. Es sind mehr als 6.000 Wohneinheiten im geförderten Wohnbau in der Bauphase. Dazu kommen 350 neue Wohneinheiten die sich aktuell in der Prüfung befinden, deren Bau in Kürze beginnen kann. Bei der letzten Sitzung des Wohnungsförderungsbeirats am 14. Juni, bei der auch Hergovich am Tisch saß, aber offenbar nicht recht aufmerksam war, wurde die Sanierung von 1.300 weiteren Wohneinheiten beschlossen. In Summe sprechen wir demnach von 7.650 Wohneinheiten.“

„Als Landesrat für Baurecht liegt es auch in Sven Hergovichs Zuständigkeit einen Beitrag für leistbaren Wohnraum für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu leisten. Genau das erwarten auch die NÖ Wohnbauträger - leider bis heute vergeblich“, so Danninger abschließend.

