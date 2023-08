WiG-Projekt „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“: Ab September neue Workshops zum gemeinsamen Gärtnern

Wiener Gesundheitsförderung – WiG erweitert Workshop-Angebot „Gärtnern für Klein & Groß“ für Kindergärten, Volksschulen und Senior*innen-Einrichtungen

Wien (OTS) - Gemeinsam Säen, Pflegen, Ernten und Genießen heißt es bereits seit April dieses Jahres in zahlreichen Wiener Kindergärten, Volksschulen und Senior*innen-Einrichtungen, die begeistert beim „Gärtnern für Klein & Groß“ im Rahmen des Projekts „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG mitmachen. „Die Nachfrage nach den kostenfreien Workshops war von Anfang an sehr groß – sie waren im Nu ausgebucht. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, das Angebot ab September mit zwei neuen Workshops zu erweitern,“ freut sich Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. Auf diese Weise ermöglicht die WiG weiteren interessierten Wiener Kindergärten, Volksschulen und Senior*innen-Einrichtungen, dass Kinder und ältere Menschen gemeinsam in der Natur tätig sind, die erzielte Ernte verarbeiten und schließlich auch gemeinsam genießen. Kinder lernen dabei mehr über die Natur und ihre Kreisläufe, ältere Menschen finden Entspannung.

Neue kostenfreie Workshop-Angebote für Klein & Groß

Zeitraum: September bis Dezember 2023. Die Workshops sind auch für Einrichtung ohne eigenen Garten geeignet. Folgende Workshop-Formate, die von „City Farm Augarten“ umgesetzt werden, stehen zur Auswahl:

Workshop SMALL

Dauer: 100 min

Ort: City Farm Augarten

Wir erkunden gemeinsam aktiv und auf spielerische Weise den Erlebnisgarten der City Farm Augarten. Nach der Rätselrallye bereiten wir aus den geernteten Gartenschätzen eine gemeinsame Jause zu. Die Teilnehmenden können so eine Bindung zueinander und zu ihrer Umgebung aufbauen.

Workshop MEDIUM – bestehend aus zwei Workshoptagen

Tag 1

Dauer: 150 Minuten

Ort: Garten – (Hoch-)Beet, wenn vorhanden – von Kindergarten, Schule oder Senior*innen-Einrichtung

Thema: (Hoch-)Beet-Bepflanzung Wintergemüse – Termin September / Anfang Oktober

Die Teilnehmenden treffen sich im Garten einer der Einrichtungen. Bei den gemeinsamen Aktivitäten lernen sich die Kinder und Senior*innen kennen. Wir erfahren, was man zum Gärtnern braucht, warum Regenwürmer und Kompost wichtig sind für einen gesunden Boden und wie man Pflanzen pflegt. Gemeinsam wird ein (Hoch-)Beet mit Wintergemüsepflanzen bepflanzt.

Tag 2

Dauer: 150 Minuten

Ort: City Farm Augarten

Thema: „Gartensinne“ – Termin Oktober bis Jahresende

Wir erkunden im Garten der City Farm Augarten gemeinsam die fünf Sinne des Menschen und die dazugehörigen Sinnesorgane. Die Sinneswahrnehmung wird geschärft, wie z. B. durch den Geschmack von Winterkräutern und die Farben des Herbstes. Assoziationen mit Erinnerungen oder Vorlieben für Geschmäcker können geteilt werden.

Gruppengröße (beide Workshops):

max. 25 Kinder – eine Kindergarten-Gruppe bzw. Volksschul-Klasse

max. 15 Senior*innen

Betreuung durch drei Workshopleiter*innen

Anmeldung & Information

City Farm Augarten

Verein zur Förderung von Urban Gardening, Gartenpädagogik und ökologischer Bildung

Obere Augartenstraße 1/8, 1020 Wien

Tel.: +43 660 66 48 450

E-Mail: info@cityfarm.wien

cityfarm.wien

Über das Projekt „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“

„Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ wird von 2020 bis 2023 von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG umgesetzt und aus Mitteln des Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) finanziert. Dieser wurde von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und der Stadt Wien im Zuge der Gesundheitsreform eingerichtet. Die operative Durchführung von „Gärtnern für Klein & Groß“ erfolgt durch „NASCH – Natur als Schule“ und „City Farm Augarten“. Weitere Aktivitäten umfassen gemeinsame Bewegungsangebote für Kinder und Senior*innen sowie Fortbildungen für Mitarbeiter*innen. Informationen unter www.wig.or.at/KleinundGross

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung – WiG

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at

wig.or.at