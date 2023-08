ORF-III-Wochenhighlights: „Don Carlo“ aus Klosterneuburg; „Gert Steinbäcker & Friends“ live vom Purkersdorf Open Air

Außerdem: Film- und Serienreigen zum 60. Geburtstag von Karl Markovics – von 21. bis 27. August 2023

Wien (OTS) - Der „ORF-III-Sommer-Montag“ mit Gernot Kulis „Die besten Momente“, „Alltagsgeschichten“ und „Sommer(nach)gespräche“

Am 21. August präsentiert der „ORF-III-Sommer-Montag“ ab 20.15 Uhr „Die besten Momente“ von Kabarettist und Publikumsliebling Gernot Kulis. Danach sieht sich Elizabeth T. Spiras Kultreihe „Alltagsgeschichte“ zuerst „Im Park“ (20.55 Uhr) und danach „Im Kaffeehaus“ (21.40 Uhr) um. Anschließend an das „Sommergespräch“ in ORF 2 mit Parteichef Herbert Kickl (FPÖ) folgt ab 22.30 Uhr eine neue Ausgabe des ORF-III-Erfolgsformats „Sommer(nach)gespräche“:

ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher begrüßt dazu Norbert Steger (ehem. Vizekanzler, FPÖ), Alexandra Föderl-Schmid (Süddeutsche Zeitung), Christoph Badelt (Präsident Fiskalrat) und Guido Tartarotti (Kolumnist und Kabarettist) im Studio. Danach beschließt die Politikreihe „Der Professor und der Wolf“ mit den Folgen „Die Bundesländer“ (23.20 Uhr) sowie „EU & Neutralität“ (23.45 Uhr) den Abend.

Mehr Expertise: Alexandra Nöbauer ergänzt Moderationsteam von „ORF III AKTUELL am Abend“

Die 29-jährige ORF-III-Redakteurin Alexandra Nöbauer ergänzt ab sofort das Moderationsteam der werktäglichen Nachrichten-Strecke „ORF III AKTUELL am Abend“. Die gebürtige Niederösterreicherin hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Ihre journalistische Laufbahn startet sie bei KIWI TV. Nach mehreren Stationen bei Privatsendern sowie in München ist sie mittlerweile seit knapp drei Jahren bei ORF III im Aktuellen Dienst tätig.

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Am Mittwoch, dem 23. August, porträtiert „Heimat Österreich“ in der Doku „Die Sonne über dem Gurktal“ (20.15 Uhr) das bergbäuerliche Leben mehrerer Familien der Region. Danach geht es in „Landleben“ (21.05 Uhr) „Durchs Joglland“. Ab 21.55 Uhr folgt der „Land der Berge“-Film „Die stillen Riesen von Murau“, eine weitere Ausgabe des Formats dreht sich um „Sehnsuchtsort: Berge“ (22.45 Uhr).

Happy Birthday Karl Markovics!

Am Wochenende setzt ORF III den Programmschwerpunkt anlässlich des 60. Geburtstags von Karl Markovics fort: Am Freitag, dem 25. August, eröffnet ab 20.15 Uhr Nikolaus Leytners amüsante Kinokomödie „Drei Herren“ aus dem Jahr 1998 den Abend, in der Karl Markovics, Karl Merkatz und Ottfried Fischer als zufällig entflohene liebenswert-harmlose Insassen einer psychiatrischen Klinik zu erleben sind. Um 21.45 Uhr folgt die „Polizeiruf 110“-Ausgabe „Und vergib uns unsere Schuld“ mit Markovics in der Rolle eines geständigen Mörders, für die er mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet wurde. Sein Regiedebüt „Atmen“ (23.20 Uhr) aus dem Jahr 2011, zu dem er auch das Drehbuch verfasste, beschließt den Abend. Am Samstag, dem 26. August, zeigt ORF III sieben Folgen der kultigen Krimi-Reihe „Stockinger“ (ab 11.20 Uhr). Danach steht die 2004 produzierte österreichische Filmkomödie „Zuckeroma“ (17.10 Uhr) von Ulli und Xaver Schwarzenberger auf dem Programm, in der Markovics als duldsamer Schwiegersohn der kürzlich verstorbenen Bibiana Zeller in der Titelpartie zu sehen ist.

„Gert Steinbäcker & Friends“ aus Purkersdorf: Live-Konzert und „Kultur Heute Spezial“

Am Samstag, dem 26. August, überträgt ORF III eines der großen Highlights des Kultursommers live-zeitversetzt: „Gert Steinbäcker & Friends vom Purkersdorf Open Air“ (21.20 Uhr). Das Publikum darf sich nicht nur auf Gert Steinbäcker persönlich, sondern auch auf einige seiner Freunde wie den Kabarettisten Thomas Stipsits, Popsänger und Gitarrist Ulli Bäer sowie EAV-Mastermind Thomas Spitzer freuen. Bereits am Freitag, dem 25. August, dreht sich in einem „Kultur Heute Spezial“ aus Purkersdorf alles um die Austropop-Legende Gert Steinbäcker und den bevorstehenden Live-Event (19.45 Uhr).

operklosterneuburg: „Don Carlo“ in „Erlebnis Bühne“; „Kultur Heute“ mit Intendant Michael Garschall

Am Sonntag, dem 27. August, steht die aktuelle Produktion von Verdis „Don Carlo" (20.15 Uhr) von der operklosterneuburg 2023 auf dem ORF-III-Spielplan. Publikumsliebling Günther Groissböck verleiht nicht nur dem spanischen König Philipp II. seine Stimme, er führt in Verdis monumentaler Vertonung des Dramas von Friederich Schiller, zusammen mit Monica I. Rusu-Radman, auch Regie. Unter der musikalischen Leitung von Christoph Campestrini am Pult der Beethoven Philharmonie verkörpern Margarita Gritskova die Prinzessin Eboli und Thomas Weinhappel den Marquis von Posa, den Vertrauten des Infanten. Die Titelpartie übernimmt Arthur Espiritu. Bereits am Donnerstag, dem 24. August, stimmt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) auf den anstehenden Opernabend ein: Patrick Zwerger begrüßt den Intendanten der operklosterneuburg Michael Garschall zum Gespräch.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at