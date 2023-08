Conference-League-Quali Austria Wien – Legia Warschau und Debrecen VSC – Rapid Wien live im ORF

Am 17. August ab 18.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - XXL-Fußball-Abend am 17. August 2023 in ORF 1: Im Rückspiel der dritten Runde der Qualifikation für die Conference-League trifft Austria Wien zunächst vor heimischer Kulisse auf Legia Warschau, anschließend spielt Rapid Wien auswärts gegen Debrecen VSC um den Aufstieg in die Play-offs. ORF 1 überträgt das Heimspiel der Violetten ab 18.45 Uhr live, Oliver Polzer kommentiert, die Analyse steuern Christian Diendorfer, Herbert Prohaska und Helge Payer bei. Das Auswärtsspiel der Grün-Weißen überträgt ORF 1 ab 20.55 Uhr live, Daniel Warmuth ist der Kommentator, das Analyse-Team bleibt gleich.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at