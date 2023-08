Presseeinladung zur 15. Christbaummesse

NÖ Christbaumbauern rüsten sich mit neuem Obmann für die Saison 2023

St. Pölten (OTS) - Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: Christbäume haben für Niederösterreichs Christbaumbauern das ganze Jahr über Saison. Heuer rüsten sie sich bei der traditionellen Christbaummesse nicht nur für das kommende Weihnachtsfest und begegnen aktuellen Herausforderungen, sondern sie präsentieren auch ihren neuen Obmann Josef Reithner, welcher die Funktion von Christbaum-Urgestein Franz Raith übernommen hat.

Die Eröffnung der 15. Christbaummesse mit anschließenden Interviewmöglichkeiten findet am Freitag, 25. August 2023, ab 9.00 Uhr in Maria Laach am Jauerling statt. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten

Mag. Eva Lechner, BA

Mobil: 0664 1690703

E-Mail: weihnachtsbaum @ lk-noe.at