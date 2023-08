Internationaler Jugendtreff in der Steiermark

Wiener Städtische Versicherungsverein lud 30 Jugendliche aus 12 Ländern auf die Europaburg Neumarkt.

Wien/Graz (OTS) - In der zweiten Augustwoche drehte sich auf der Europaburg in Neumarkt in der Steiermark bereits zum vierten Mal alles um die Zukunft Europas: 30 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren – aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien und Ungarn – zeichneten gemeinsam ein Bild des zukünftigen Europas. Ermöglicht wird diese Dialogwoche mit dem Namen EYFON VIG YouthDays durch den Wiener Städtischen Versicherungsverein, Hauptaktionär von Österreichs größter internationaler Versicherungsgruppe Vienna Insurance Group (VIG). „Wir fördern gezielt Projekte, die internationalen Brückenbau und länderübergreifende Begegnungen forcieren, ganz besonders bei Kindern und Jugendlichen. Sie sollen Werte wie Diversität, interkulturelles Verständnis und Solidarität nicht nur kennen, sondern auch leben lernen. Wir setzen auf ein Miteinander, wenn es um unsere – und Europas – Zukunft geht“, betont Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins.

„How my ideas will change the world”

Um einen der sehr begehrten Plätze bei den EYFON VIG YouthDays auf der Europaburg zu ergattern, war bereits im Vorfeld Originalität der potenziellen Teilnehmer:innen gefragt: Interessierte Jugendliche überzeugten mit aufwendig gestalteten Videos, Collagen, Gedichten und Essays zum Thema „How my ideas will change the world”. Aus über 230 Einsendungen wurden die Schöpfer:innen der besten und kreativsten Beiträge zum intensiven Programm aus Workshops, Vorträgen, Diskussionsrunden und Freizeitaktivitäten eingeladen.

Vielfältiges Programm

In Workshops und Gruppenarbeiten diskutierten und präsentierten die jungen Menschen ihre Ideen, mit denen sie die Welt verändern wollen. Dabei standen Themen wie Solidarität, Umweltschutz, Innovation, Bildung und Gesundheit im Mittelpunkt. Neben Kennenlern- und Gruppenaktivitäten wie einem Escape Game, einer Tab Tour oder Bogenschießen lernten die Jugendlichen auch Österreich kennen: So standen unter anderem auch ein Tagesausflug zum Pyramidenkogel in Kärnten, Wanderungen und weitere sportliche Herausforderungen in der Region Zirbitzkogel-Grebenzen auf dem Programm.

EYFON

Die EYFON VIG YouthDays finden in Kooperation mit dem Europäischen Jugendforum Neumarkt (EYFON) statt. EYFON ist ein Begegnungs- und Dialogzentrum, bei dem europäische Jugendliche im Alter von 16 bis 25 Jahren im Mittelpunkt stehen. Ziel ist es, bei jungen Menschen Begeisterung für Europa zu wecken und eine positive Emotion zum vereinten Europa auszulösen. „Jungen Menschen steht die Welt offen – sie müssen ihre Chancen nur nützen. Die gemeinsamen Tage auf der Europaburg in Neumarkt sollen die Jugendlichen darin bestärken!“, unterstreicht Dr. Christoph Leitl, Initiator des Projektes und Präsident von EYFON.

