Prominente renovieren ihre eigenen vier Wände bei RTLZWEI

"Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" (FOTO)

München (ots) - Deutsche Prominente tauschen den Platz auf dem roten Teppich mit ihrer ganz privaten Baustelle. Kleines Budget und umso größere Herausforderungen - mit viel Fantasie und vollem Körpereinsatz werden aus den Schnäppchenhäusern echte Schmuckstücke. Jetzt heißt es schleppen, schuften und schwitzen, bevor die Promis am Ende hoffentlich stolz wie Oskar sind. In der ersten Folge sagen Realitystar Matthias Mangiapane und das "Bachelor in Paradise"-Traumpaar Marco Cerullo und Christina Grass den Baustellen den Kampf an. "Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" läuft am 16. August, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Alles neu bei Traumpaar Marco Cerullo und Christina Grass

Matthias Mangiapane lässt das Badezimmer glitzern

Ausstrahlung Mittwoch, 16. August um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

In der ersten Folge sagen Realitystar Matthias Mangiapane und das "Bachelor in Paradise"-Traumpaar Marco Cerullo und Christina Grass den Baustellen den Kampf an. Matthias baut das in die Jahre gekommene Badezimmer nach seinem persönlichen Geschmack um - natürlich mit viel Glitzer und Bling-Bling. Unterstützt wird er dabei von seinem Vater Giuseppe, von dem Matthias sein italienisches Temperament geerbt hat. Auf dieser Baustelle sind nicht nur die Maschinen laut.

Das Projekt von Marco Cerullo und seiner Partnerin Christina Grass ist eine Nummer größer: Sie renovieren ein komplettes Haus, das sie für den Schnäppchenpreis von 190.000 Euro gekauft haben. Wände werden eingerissen, eine Küche geplant, neue Fenster eingebaut und Stahlträger eingesetzt. Das verbraucht ihre komplette Energie und kostet Nerven. Da der gelernte Fahrzeuglackierer Marco das alles noch nie selbst gemacht hat, will er mit Hilfe von YouTube-Tutorials die fehlende Erfahrung ausgleichen. Neben Problemen bei der Vermessung wird auch der finanzielle Druck größer - eine Probe für die Beziehung der beiden Realitystars. Werden sie den Umbau ihres gemeinsamen Hauses ohne Beziehungskrise meistern?

"Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" startet am Mittwoch, 16. August 2023, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von ITV produziert. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

Über "Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial"

Vom roten Teppich in die eigenen vier Wände! Die Doku-Soap "Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" begleitet Prominente auf ihren privaten Baustellen - hautnah. So unterschiedlich wie die Promis und ihre Baustellen sind auch ihre persönlichen Geschichten. Produziert wird das Format von ITV.

