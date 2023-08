ÖAMTC: Staus wegen Urlauberschichtwechsel und Großveranstaltungen

Frequency in St. Pölten, Moto-GP in Spielberg

Wien (OTS) - Auch wenn es keine wirkliche Neuigkeit mehr ist: Auch dieses Wochenende wird laut ÖAMTC ein Stauwochenende werden. Viele werden noch in den Urlaub aufbrechen, noch viel mehr werden bereits nach Hause fahren. Zusätzlich werden der Moto-GP in Spielberg und das FM4 Frequency in St. Pölten für starke Zuströme sorgen. “Eine “explosive” Mischung, die auf uns zukommen wird”, befürchtet ÖAMTC-Expertin Romana Schuster.

Staustrecken

Besonders betroffen werden in Tirol die Fernpasstrecke (B179), in Salzburg und Kärnten die Tauern Autobahn (A10) sein. Vor den Tunnelbereichen und Mautstellen sind Wartezeiten die Regel.

Auf der Pyhrn Autobahn (A9) in Oberösterreich, im Raum St. Pankraz, und in der Steiermark, speziell vor dem Baustellenbereich Übelbach -Deutschfeistritz, werden die Kolonnen immer wieder stillstehen.

Betreff Grenzwartezeiten müssen sich Autofahrende vor allem vor dem Karawankentunnel (A11) in beiden Richtungen und vor den Hauptgrenzen Richtung Bayern (etwa Walserberg, Kufstein) in Geduld üben.

Zwtl. Moto-GP Spielberg und FM4 Frequency in St. Pölten

Am Samstag aber vor allem Sonntagfrüh wird die Anreise zum Moto-GP nach Spielberg laut ÖAMTC voll einsetzen. Verzögerungen werden auf Murtal Schnellstraße (S36), Gaberl Straße (B77), Friesacher Straße (B317) sowie auf den direkten Zufahrten zu den Parkplätzen nicht ausbleiben.

Und wenn der “Bär in St. Pölten steppt”, wird es auf den Zu- bzw Abfahrten zum Frequency zeitweise zu Verzögerungen kommen. Die Anreise veteilt sich auf mehrere Tage, am Sonntag, bei der Abreise, kann es etwas länger dauern.

Aktuelle Verkehrsinfos und Verkehrskameras - auch von den Grenzübergängen Slowenien / Kroatien gibt es übrigens jetzt im ÖAMTC-Routenplaner unter: https://www.oeamtc.at/routenplaner

Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs: www.oeamtc.at/apps

