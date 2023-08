FPÖ – Kassegger: Photovoltaik für Einfamilienhäuser muss zukünftig mehrwertsteuerfrei sein!

Wien (OTS) - Der freiheitliche Wirtschafts- und Energiesprecher NAbg. Axel Kassegger stellte heute eindeutig klar: „In Anbetracht der hohen Inflation, der hohen Energiepreise auch bei Strom, und das trotz fallendem Strompreisindex, muss die Anschaffung von Photovoltaikanlagen für die Bevölkerung leistbar werden und sein. Das verkorkste Förderungssystem der grünen Klimasektiererin Gewessler ist zu kompliziert. Die beste Förderung ist indes ein einfacher Entfall der Mehrwertsteuer auf Photovoltaikanlagen, deren Installation, Reparatur, Teiletausch und den zugehörigen Speichern.“

Dass das auch innerhalb der Europäischen Union möglich sei, zeige Deutschland auf, wo dies bereits für Anlagen bis 30 kWp für Einfamilienhäuser umgesetzt wurde. „Da braucht es nicht viel hin und her mit Förderungsfenstern und Anträgen, die Zeit und Mühen kosten. Mit einem Schlag hätte man die entsprechende finanzielle Erleichterung und auch die finanziellen Anreize, den Schritt in Richtung Sonnenenergie zu gehen“, so Kassegger.

