Samariterbund: Humanitäre Hilfe in Zeiten der Klimakrise

Als Folge des Klimawandels gibt es mehr humanitäre Katastrophen.

Wien (OTS) - „Der Bedarf an humanitärer Hilfe wird immer größer“, erklärt Samariterbund-Geschäftsführer Andreas Balog anlässlich des UN-Tages der Humanitären Hilfe am 19. August 2023.

„Die Folgen von Klimawandel und Artensterben sind massiv und vielfältig: Wetterextreme und Naturkatastrophen wie Dürren oder Überschwemmungen, Hunger, Fluchtbewegungen, Konflikte und Krankheiten. Sie bedrohen die Existenz zukünftiger Generationen. Dabei lösen Naturkatastrophen bereits mehr als drei Mal so viele Vertreibungen aus wie Konflikte und Gewalt. 2021 haben rund 23,7 Millionen Menschen ihre Heimat aufgrund von Naturereignissen – wie Dauerregen, lang anhaltende Dürren, Hitzewellen und Stürme – sowohl kurz- als auch langfristig verlassen müssen. Da sich Naturkatastrophen immer mehr häufen, können Humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Klimaschutz nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Wir müssen verstehen, dass wir Menschen Teil der Erde sind. Ist unser Planet krank, werden wir alle krank“, so Balog.



Österreich kommt seiner Verpflichtung nicht ausreichend nach

Die Europäische Union hat deshalb für 2023 ein Extra-Budget für globale Humanitäre Hilfe in der Höhe von 1,7 Mrd. Euro bereit gestellt. Die Republik Österreich gibt weltweit mehr als eine Milliarde Euro für Entwicklungszusammenarbeit (EZA) und Humanitäre Hilfe (HuHi) aus, ist jedoch immer noch sehr weit von den 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens entfernt, die dafür verwendet werden sollten. Österreich liegt damit ganz klar unter dem OECD-Durchschnitt. Deutschland, Luxemburg, Norwegen und Schweden tragen wesentlich mehr als die verlangten 0,7 Prozent bei.



Mehr Gelder für EZA und Humanitäre Hilfe

„Doch Geld allein wird die Misere nicht beseitigen. Eine wirksame Humanitäre Hilfe braucht ein allgemeines Umdenken und mehr Planbarkeit durch eine gesamtstaatliche Strategie“, so Balog. Vor allem in den Ländern des globalen Südens ist der Klimawandel deutlich zu spüren. „Deshalb ist es zu begrüßen, dass das österreichische Klimaschutzministerium die Mittel für Projekte gegen den Klimawandel in Ländern des Globalen Südens um 40 Mio. Euro aufgestockt hat.“



Samariterbund nimmt Klimakrise ins Visier

„Der Samariterbund geht mit gutem Beispiel voran und berücksichtigt das Thema Umwelt & Klimaschutz bereits in der Entwicklungsphase neuer internationaler Projekte im Bereich HuHi und EZA“, sagt Barbara Schlichtinger, Projektleiterin EZA und HuHi beim Samariterbund. „Maßnahmen zum Klimaschutz werden mit den lokalen Partnern erörtert und in die Planungsstrategie von Anfang an integriert. Außerdem achten wir schon bei der Projektplanung auf die Verwendung nachhaltiger Materialien. Dadurch stellen wir sicher, dass die Projekte auch eine ökologisch sinnvolle Bereicherung für die Betroffenen haben.“

Wichtige Maßnahmen, auch zur Resilienz-Stärkung, können schon im Vorfeld ergriffen werden, um die Auswirkungen von Naturkatastrophen geringer zu halten. Dazu Schlichtinger abschließend: „Nach dem großen Erdbeben in Nepal im Jahr 2015 wurden durch unser Projekt viele Handwerker in erdbebensicherer Bauweise geschult.“

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Georg Biron

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 89 145-376 oder +43 664 46 000 23

georg.biron @ samariterbund.net

www.samariterbund.net