Professionelle Online-Werbung ganz ohne Agentur

"Easy Banner Marketing" bietet kleinen und mittleren Betrieben erstmals die Chance, professionelle Online-Werbung eigenständig und kostengünstig umzusetzen. Auch ohne Media-Know-how.

Zürich (OTS) - Es ist kein Geheimnis, dass man den zukünftigen Gast von heute am besten mit Online-Werbung erreicht. Will man Online-Werbung aber professionell betreiben, musste man dafür mit entsprechend hohem Budget teure Mediaagenturen engagieren.

Das AdTech-Unternehmen EWA Solutions schafft Abhilfe und hat mit "Easy Banner Marketing" eine Software entwickelt, in der sämtliche Arbeitsprozesse einer Mediaagentur vollautomatisiert und mit Schnittstellen zu den digitalen Werbenetzwerken, auf denen die Banner-Plätze in Millisekunden versteigert werden, verknüpft wurden.

Wie bei David gegen Goliath

„Die Motivation dahinter war ein wenig wie bei David gegen Goliath“, erklärt Sascha Knauer von EWA Solutions, „denn normalerweise ist Programmatic Advertising den Mediaagenturen vorbehalten“, so Knauer. Kleine und mittelgroße Unternehmen mit einem begrenzten Werbebudget hätten demzufolge nahezu keine Chance mehr, digital erfolgreich zu werben.

"Easy Banner Marketing" bietet KMU erstmals die Chance, professionelle Online-Werbung eigenständig und kostengünstig umzusetzen. Ohne teure Mediaagentur. Lokal, regional oder global – auf den besten Werbeplätzen von Premium-Webseiten.

Volle Transparenz und Kostenkontrolle

Transparenz ist in der Mediabranche ein seltenes Gut. Umso erfreulicher, dass "Easy Banner Marketing" in seinem User-Dashboard neben den klassischen Kampagnenwerten wie Reichweite oder Klicks auch die Publisher-Liste veröffentlicht, also die Webseiten, auf denen die Banner angezeigt wurden.

"Easy Banner Marketing" startet bereits bei 500 Euro mit 20.000 Bannereinblendungen pro Monat. Es fallen keine weiteren Kosten an. Es gibt keine automatische Erneuerung und damit auch keine langfristigen Verpflichtungen. Informationen unter www.easy-banner.marketing/index

Rückfragen & Kontakt:

EWA Solutions GmbH, Sascha Knauer (Director Digital Business Development), E-Mail: sascha.knauer @ ewasolutions.ch, ewasolutions.ch