Grünes 3SI-Neubauprojekt THE LIBERTY geht in Verkauf

Verkaufsstart: 36 hochwertige Eigentumswohnungen und 2 Townhouses in Kagran

Wien (OTS) - Im 22. Bezirk, in ruhiger und zeitgleich ausgezeichnet angebundener Kagraner Lage, entwickelt der Bauträger 3SI Immogroup das Neubauprojekt THE LIBERTY. Die attraktiven – in puncto Nachhaltigkeit bereits zertifizierten – Niedrigenergie-Wohnungen und zwei Townhouses gelangen nun in den Verkauf.

Harmonisches Landflair trifft auf lebendiges Stadtleben: 36 hochwertige, exklusive Eigentumswohnungen mit 2 bis 4 Zimmern, Wohnflächen zwischen 33 und 116 m2 und großzügigen Freiflächen werden derzeit am Areal Am Freihof 7-9 im 22. Wiener Gemeindebezirk durch den Bauträger 3SI Immogroup entwickelt. Die Niedrigenergie-Wohnungen sind nun – neben zwei Townhouses – zu einem Kaufpreis ab 266.000,- erhältlich.

Alle Eigentumswohnungen bieten erstklassigen Wohnkomfort, beschreibt Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler, das Bauprojekt: „Hochwertige Eichendielen, eine innovative Fußbodentemperierung, Markensanitärprodukte und edles Feinsteinzeug werden die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner ebenso begeistern, wie die niedrigen Betriebs- und Energiekosten dank Luftwärmepumpe und Photovoltaikanlage am Dach.“ Jede Wohnung ist außerdem mit großzügigen Freiflächen in Form von Eigengärten, Terrassen und Balkonen ausgestattet. Urban-Gardening-Flächen, eine Tiefgarage samt E-Auto-Ladestationen sowie Kinderwagen- und Fahrradabstellräume runden den ökologischen und mit DGNB-Gold zertifizierten Neubau ab.

Ein absolutes Highlight stellt auch die Lage des grünen Neubauprojekts dar. Durch die unmittelbare Nähe zur U-Bahn-Station „Kagraner Platz“ (U1) und weitere öffentliche Verkehrsmittel sind sowohl die Wiener Innenstadt, als auch das Donauzentrum und das weitläufige Naherholungsgebiet Alte Donau in nur wenigen Minuten bequem erreichbar. „THE LIBERTY kombiniert ruhiges, nahezu ländliches Leben und ausgezeichnete Anbindung an die pulsierende Stadt auf einmalige Weise“ , zeigt sich Bauherr Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, von dem Projekt begeistert.

Alle Informationen zu dem Projekt THE LIBERTY: www.the-liberty.at, kontakt@the-liberty.at sowie via 0800 700 193.

ECKDATEN

„THE LIBERTY“

Am Freihof 7-9, 1220 Wien

36 exklusive Eigentumswohnungen & 2 Townhouses

Ruhige und zeitgleich zentrale Lage Nähe Kagraner Platz | DGNB-Gold-zertifizierter Neubau | hochwertige Ausstattung | attraktive Freiflächen (Eigengärten, Terrassen, Balkone) bei jeder Einheit | umweltfreundliche Luftwärmepumpe | Fußbodenheizung und -temperierung | hauseigene Tiefgarage | Kinderwagenraum & Fahrradabstellraum | geringe Betriebskosten | Lademöglichkeit für E-Autos & E-Bikes | Photovoltaikanlage | Urban-Gardening-Flächen

2- bis 4-Zimmerwohnungen

Wohnflächen: 33 m2 – 116 m2

Kaufpreis: EUR 266.338,- bis EUR 850.000,-

Weitere Informationen: www.the-liberty.at

Verkauf: 3SI Makler

Eigentümer: 3SI Immogroup

ÜBER DIE 3SI IMMOROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

