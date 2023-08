AVISO: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei Terminen in Niederösterreich

Wien (OTS) - Am Freitag, den 18. August 2023, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, einige Feierlichkeiten und Termine in Niederösterreich. Beginn ist bei einem Festakt der Katastrophenhilfeeinheit AFDRU in der Dabsch-Kaserne in Korneuburg. Danach folgt die Fahrt nach Melk zu einem Gespräch mit Frauen, die gerade ihren freiwilligen Grundwehrdienst in der Birago-Kaserne beim Pionierbataillon 3 absolvieren. Abschließend geht es zu einem Pressetermin mit ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold, inklusive einer Mitfahrgelegenheit bei der Sonderfahrausbildung der Militärpolizei am Wachauring in Melk.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Von der Rossauer Kaserne wird ein Shuttle für die Termine in Melk angeboten.

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist eine Anmeldung bis 18. August 2023, 08:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at, verpflichtend. Bitte um Rückmeldung ob sie von der Mitfahrgelegenheit Gebrauch machen wollen.

Ablauf:

10:00 Uhr Beginn Festakt AFDRU in der Dabsch-Kaserne

Auszeichnung der Katastrophenhilfeeinheit und Verleihung Zusatzqualifikation



10:30 Uhr Treffpunkt Rossauer Kaserne – für Mitfahrgelegenheit

12:00 Uhr Birago Kaserne - Prinzlstraße 22, 3390 Melk.

Gespräch mit Frauen die gerade den freiwilligen Grundwehrdienst leisten

14:00 Uhr Eintreffen beim Wachauring - Am Wachauring 2, 3390 Melk

Pressetermin mit dem Direktor des ÖAMTC, Oliver Schmerold.

Möglichkeit zur Mitfahrt in einem Fahrzeug der Militärpolizei während Spezialfahrt

16:30 Uhr voraussichtliche Rückkehr Rossauer Kaserne



