Fineqia schließt zweite Tranche der Privatplatzierung ab und verleiht damit dem Unternehmenswachstum Auftrieb

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQA) (Frankfurt: FNQQF), ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte und Fintech-Investitionen, gab die zweite Tranche seiner nicht-gehandelten Privatplatzierung (,,Angebot") für eine kumulative Erhöhung von 309.696 CAD bekannt.

Das Unternehmen gab 30.969.600 Einheiten aus und erzielte in dieser Tranche einen Bruttoerlös von 308.996 CAD sowie die Zahlung von Vermittlungsgebühren in Höhe von 700 CAD. Dies folgt auf den Abschluss der ersten Tranche des Unternehmens, die am 30. Juni bekanntgegeben wurde. Bei dieser wurden 58.527.500 Einheiten (die „Einheiten") ausgegeben und ein Bruttoerlös von 585.275 CAD sowie die Zahlung von Vermittlungsgebühren in Höhe von 9.469,25 CAD erzielt. Dies entspricht einer kumulativen Emission von Einheiten im Wert von 594.744,25 CAD.

„Fineqia freut sich, den erfolgreichen Abschluss unserer zweiten Tranche der Privatplatzierung bekanntgeben zu können und damit einen weiteren Meilenstein auf unserem Weg zu erreichen", sagte Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia. „Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen und die Unterstützung unserer Investoren, die unser Bestreben stärken, die Zukunft des Finanzwesens neu zu gestalten."

Der endgültige Abschluss der Privatplatzierung wird bis zum 15. September verlängert, um Fineqia die Möglichkeit zu geben, Investoren bei möglichen Schwierigkeiten während der Sommerferienzeit entgegenzukommen. Durch diese Verlängerung wird sichergestellt, dass Interessenten ausreichend Zeit haben, diese Investitionsmöglichkeit wahrzunehmen.

Jede im Rahmen des Angebots verkaufte oder zu verkaufende Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,01 CAD und einem Aktienbezugsrecht („Optionsschein"), das über drei Jahre zu einem Preis von 0,05 CAD pro Aktie ausgeübt werden kann.

Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen das Verfallsdatum vorverlegen, vorausgesetzt, dass der Schlusskurs über einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem beliebigen Zeitpunkt nach vier Monaten und einem Tag nach der Ausgabe der Optionsscheine bei oder über 0,10 CAD pro Aktie liegt. Inhaber von Optionsscheinen werden durch eine Pressemitteilung des Unternehmens benachrichtigt, in der eine solche vorzeitige Fälligkeit angekündigt wird. In diesem Fall gilt als Ablaufdatum der zwanzigste Tag nach dem Datum der Veröffentlichung der Pressemitteilung.

Der Erlös aus dem Angebot wird zur Erhöhung des Betriebskapitals des Unternehmens eingesetzt.

Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem „United States Securities Act of 1933" (US-Wertpapiergesetz) in seiner geänderten Fassung (das „Gesetz von 1933") registriert. Dementsprechend dürfen diese Wertpapiere weder in den Vereinigten Staaten, noch einer US-Person oder einer Person in den Vereinigten Staaten (gemäß der Definition dieser Begriffe in den Vorschriften des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 und der geltenden einzelstaatlichen Gesetze vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Informationen zu Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das Investitionen in Technologieunternehmen in der Früh- und Wachstumsphase tätigt, die Teil der nächsten Generation des Internets sein werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Plattform zur Unterstützung und Verwaltung der Emission von Schuldverschreibungen im Vereinigten Königreich. Fineqia ist in Kanada börsennotiert (CSE: FNQ) und verfügt über Niederlassungen in Vancouver und London. Das Investitionsportfolio von Fineqia umfasst führende Unternehmen aus den Bereichen Tokenisierung, Blockchain-Technologie, NFTs, KI und Fintech.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (wie in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert) enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das "Unternehmen") glaubt, erwartet oder voraussieht, dass diese in der Zukunft eintreten werden oder könnten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich potenzieller Übernahmen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "fortsetzen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "planen" oder "projizieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder vorherzusagen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten genannten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, ohne Einschränkung, das Scheitern der Beschaffung ausreichender Finanzmittel, sowie andere Risiken, die in den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegten öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens aufgeführt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen gesetzlich vorgeschrieben.

