WESTbahn: Weiterhin Einschränkungen nach Gleisschaden im Deutschen Eck

Reparaturarbeiten beschränkt das Schienenverkehrsangebot möglicherweise bis Freitag

Wien (OTS) - Aufgrund eines Gleisschadens bei Traunstein (Deutschland) und der damit zusammenhängenden Instandsetzungsmaßnahmen sind einzelne Züge der WESTbahn am Mittwoch (16. August) von Einschränkungen betroffen. Zwischen Wien und Salzburg gilt der reguläre Fahrplan. Ab Salzburg gibt es Beschränkungen nach Innsbruck und retour (nur 6 von 8 Verbindungen können gefahren werden) bzw. nach München und retour (nur 7 von 10 Verbindungen können gefahren werden).

Konkret entfallen am Mittwoch folgende Zugverbindungen der WESTbahn:

963 und 971 im Abschnitt München – Salzburg

964 im Abschnitt Salzburg - München

962 im Abschnitt Salzburg – Innsbruck

969 im Abschnitt Innsbruck – Salzburg

WESTsuperpreis-Tickets, die für eine der ausfallenden Zugverbindungen gebucht wurden, sind am Mittwoch auch in anderen Verbindungen der WESTbahn gültig. Achtung: Nicht länger aufrecht ist die Anerkenntnis von WESTbahn-Tickets in den Zügen der ÖBB.

Reisende, die am Donnerstag oder Freitag mit der WESTbahn Richtung Innsbruck oder München unterwegs sein wollen, sollten sich kurz vor Fahrtantritt noch einmal über den tagesaktuell gültigen Fahrplan auf www.westbahn.at informieren.

