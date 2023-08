Bis zu 735.000 verfolgten sechste ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Folge

Nächste Ausgabe am 21. August um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Bis zu 735.000 wollten sich gestern, am 14. August 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 die sechste Ausgabe der 27. Staffel des Kultformats „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt begleiteten 706.000 Personen bei einem Marktanteil von 36 Prozent (12+) die sechs Singles der Folge auf ihrer Partnersuche. In der Zielgruppe E–49 wurde ein Marktanteil von 20 Prozent erreicht.

Die nächste, bereits siebente „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Folge der aktuellen, 27. Staffel des Kultformats – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – mit weiteren sechs Single-Porträts zeigt ORF 2 am Montag, dem 21. August, um 20.15 Uhr. Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dacapo-Termine gibt es samstags um 13.30 Uhr in ORF 2 bzw. um 12.15 Uhr in 3sat.

Fans der beliebten TV-Partnerbörse der etwas anderen Art finden alle bisherigen Staffeln von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenfalls dort abrufbar ist die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ aus dem Jahr 2016, die sich auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt.

