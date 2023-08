LH Mikl-Leitner: „Kinder- und Ferienbetreuung als wichtiger Baustein für Vereinbarkeit von Familie und Beruf“

Finanzielle und organisatorische Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden auch über die Ferienzeit hinaus

St. Pölten (OTS/NLK) - Aktuell gibt es in mehr als 80 Prozent der blau-gelben Gemeinden eine Ferienbetreuung. Ein Angebot, das von Kindern und Eltern in Niederösterreich dankend angenommen wird. „Während unsere Jüngsten den Sommer voll auskosten, um Kraft zu tanken, wollen wir unsere Familien bestmöglich unterstützen, um gerade in der Ferienzeit den organisatorischen Aufwand für die Eltern so gering wie möglich zu halten“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Dafür unterstützt das Land Niederösterreich die Gemeinden sowohl finanziell als auch organisatorisch bei der Ferienbetreuung.

Auch das NÖ Landhaus bot 2023 wieder eine vierwöchige Ferienbetreuung für die Kinder der Landhausmitarbeiterinnen und –mitarbeiter an. Das zusätzliche Betreuungsangebot, das bis zum 4. August mit einem breitgefächerten Programm aufwartete, wurde zahlreich besucht. Die Kinder haben unter anderem eine der Mauern im Landhausareal neugestaltet und bemalt, einen Ausflug auf die Schallaburg sowie in das Museumdorf Niedersulz unternommen, eigene Schiffe aus Treibgut gebastelt und auf der Traisen ausprobiert und die Feuerwehr St. Pölten besucht, um dort selbst Hand anzulegen.

„Wir bauen im Land Niederösterreich das Betreuungsangebot konsequent aus, um Familie und Beruf noch besser vereinbar zu machen und zwar nicht nur in den Ferien, sondern mit der blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive über den Sommer hinaus“, so Mikl-Leitner. Die Pilotphase der blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive startet diesen Herbst. „Damit ermöglichen wir eine massive Verbesserung des Betreuungsangebotes für Familien. Die Betreuung für unsere Jüngsten wird damit noch besser, günstiger und weiter ausgebaut“, erklärt die Landeshauptfrau.

Unterstützung für die Familien gibt es in Niederösterreich zudem wieder zum Schulstart 2023. Ab 16. August kann auch heuer das blau-gelbe Schulstartgeld für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge beantragt werden. Es handelt sich dabei um eine einmalige finanzielle Unterstützung in der Höhe von Euro 100 für niederösterreichische Familien. Berechtigt sind Bezieherinnen und Bezieher der Familienbeihilfe. Die Antragstellung erfolgt online auf der Website des Landes Niederösterreich: www.noe.gv.at.

