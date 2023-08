Lehner: 15 Millionen für „Gemeinsam vorsorgen“ – SVS investiert in Prävention

Wien (OTS) - „Die SVS investiert nachhaltig und erfolgreich in Vorsorge. Mit der breit angelegten Initiative ‚Gemeinsam vorsorgen‘ wird ein effektiver Anreiz für die Vorsorgeuntersuchung geschaffen. Jeder SVS-Versicherte, der seine Vorsorgeuntersuchung absolviert, erhält 2023 einen 100-Euro-Bonus. Insgesamt wurden heuer bereits 15 Millionen Euro abgeholt“, erklärt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen, und erläutert so das prognostizierte Minus von 62 Millionen Euro in der Gebarungsvorschau für das Jahr 2023 für die Sparte Krankenversicherung. Zudem kommt ein merklicher Anstieg der Kosten für ärztliche Hilfen, Heilmittel und die Finanzierung der Krankenanstalten hinzu. „2023 werden voraussichtlich 633 Millionen Euro für den Bereich ‚Ärztliche Hilfen‘ ausgegeben, 470 Millionen Euro für Heilmittel, und der größte Kostenfaktor ist die Überweisung an die Länder für den Krankenanstaltenfonds mit 657 Millionen Euro“, erläutert Lehner.

Der Ausblick für die kommenden Jahre sieht für 2024 ein Minus von knapp 38 Millionen Euro vor, 2025 wird ein Plus von 33 Millionen Euro erwartet, 2026 eines von knapp 39 Millionen Euro und 2027 eines von 28 Millionen Euro.



