LH Mikl-Leitner gratuliert dem neuen Propst des Stiftes Klosterneuburg zur heutigen Wahl

Anton Höslinger heute vom Kapitel des Stiftes gewählt

St. Pölten (OTS/NLK) - „Das Stift Klosterneuburg hat eine ganz besondere Bedeutung für das Land Niederösterreich und eine Strahlkraft weit über die Grenzen unseres Bundeslandes hinaus. Und deshalb hat auch die Wahl des neuen Propstes dieses Stiftes eine ganz besondere Bedeutung für uns in Niederösterreich“, hält Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zur heutigen Wahl des neuen Propstes durch das Kapitel des Stiftes fest.

„Ich freue mich sehr, dass die Wahl auf Anton Höslinger gefallen ist. Ein gebürtiger Klosterneuburger, der eng verbunden ist mit dem Stift, aber auch mit der Stadt Klosterneuburg und dem Land Niederösterreich“, so die Landeshauptfrau: „Anton Höslinger tritt als 67. Propst des Augustinerchorherrenstiftes Klosterneuburg ein großes Erbe an, ich wünsche ihm für diese verantwortungsvolle Aufgabe viel Kraft, Zuversicht und Erfolg.“

Anton Wolfgang Höslinger wurde am 5. Jänner 1970 in Klosterneuburg geboren, trat im August 1989 in das Stift ein, erhielt seine Priesterweihe am 13. April 1998, war 1992 bis 2004 als Zeremoniär, von 1998 bis 2003 als Kaplan in der Stiftspfarre Klosterneuburg, von 2003-2005 als Pfarrer in der Stiftspfarre Donaufeld tätig. Von 2005 bis 2016 war er als Novizenmeister und Klerikerdirektor des Stiftes, 2010 bis 2016 als Sekretär des Abt-Primas tätig. Mit Mai 2016 wurde Anton Höslinger zum Assistenten des Stiftskämmerers und mit Dezember 2021 als interimistischer Kämmerer berufen. Seit 2002 ist er auch als Generalsekretär der Österreichischen Augustiner-Chorherren-Kongregation, seit 2005 Kapitelsekretär und seit November 2021 als Pfarrprovisor in der Pfarre Maria Hietzing tätig. Mit 14. August 2023 wurde er zum 67. Propst des Stiftes Klosterneuburg gewählt.

Das Stift Klosterneuburg, eine Stiftung von Leopold III., blickt auf eine über 900-jährige Geschichte zurück und betreut aktuell 27 Pfarren in Österreich, Norwegen und den USA. Anton Höslinger ist der 67. Propst des Stiftes. „Mein Dank gilt heute auch Propst Bernhard Backovsky und Administrator Prälat Maximilian Fürnsinn, die das Stift durch bewegte Zeiten geführt haben. Nunmehr freue ich mich auf das Miteinander mit dem neuen Propst Anton Höslinger, denn ich bin überzeugt, das Land Niederösterreich und das Stift Klosterneuburg werden auch in Zukunft eng und gut zusammenarbeiten“, so die Landeshauptfrau.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse