SPÖ-Seltenheim zu Market-Umfrage: „Österreicher*innen wollen SPÖ in der Regierung – wir sind bereit!“

Market-Umfrage: 57 Prozent der Wähler*innen wollen SPÖ in Regierung – „Enormes Vertrauen der Wähler*innen in SPÖ“

Wien (OTS/SK) - Eine gestern veröffentlichte Umfrage des Market-Instituts für den „Standard“ hat ergeben, dass sich 57 Prozent der Wähler*innen die SPÖ in der Regierung wünschen – in allen Altersgruppen und allen Parteiwähler*innenschaften außer in jener der FPÖ. „Die Wähler*innen trauen der SPÖ am meisten zu, dass sie Positives für die Menschen erreichen und das Land wieder nach vorne bringen kann. Die Österreicher*innen sehen, dass wir die richtigen Vorschläge haben, um ihr Leben ganz konkret zu verbessern: das Leben wieder leistbar zu machen und die Teuerung zu stoppen, Vermögen gerecht zu verteilen, Kinder aus der Armut zu holen und unser öffentliches Gesundheitssystem zu stärken“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. 70 Prozent der Befragten – auch die Mehrheit der Anhänger*innen der Regierungsparteien – gaben in der Market-Umfrage an, dass sich die Dinge in Österreich in die falsche Richtung entwickeln. „Die SPÖ will die Dinge, die in den Augen der Menschen falsch laufen, wieder geraderücken. Wir sind dazu bereit! Wir sorgen dafür, dass die große Mehrheit im Land eine laute Stimme hat, die für sie kämpft“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Dafür brauche es das Comeback einer starken und selbstbewussten Sozialdemokratie, so Seltenheim. ****

„Für uns zählen nicht die Superreichen mit den Millionen am Konto – wir sind die Interessensvertretung jener, die es sich nicht selbst richten können. Das sehen auch die Wähler*innen“, so Seltenheim. Einer Regierungsbeteiligung der FPÖ wird in der Umfrage eine Abfuhr erteilt: Eine Mehrheit von 52 Prozent will die FPÖ nicht in der Regierung. (Schluss) bj/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/