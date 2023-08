Toto: Erster Vierzehnfachjackpot in der Toto Geschichte, im Topf sind 130.000 Euro

Auch Jackpot in der Torwette geht in die nächste Runde

Wien (OTS) - Nach dem Abschluss der Toto Runde 32B geht es erstmals in der gesamten Toto-Historie um einen Vierzehnfachjackpot. Seit der Spieleinführung 1949 wurden bisher auch erst zwei Dreizehnfachjackpots ausgespielt, zuletzt in der Runde 34B im Jahr 2021, damals ging der Gewinn danach nach Oberösterreich. In der Runde 32B dieses Jahres hat nun erneut niemand 13 Spiele richtig getippt hat, daher liegen nun im Gewinntopf 130.000 für den ersten Toto Vierzehnfachjackpot.

Nach vier Zwölfern in der letzten Runde, die jeweils mit Systemscheinen erspielt wurden, ging dieses Mal auch der Zwölfer-Gewinnrang leer aus. Damit heißt es auch hier: Jackpot in der nächsten Runde.

Auch in der Torwette wurde der Jackpot erneut nicht geknackt, damit verbleiben knapp 18.000 für den 19-fach-Gewinntopf in der Runde 33A. Auch im zweiten Rang gab es dieses Mal keinen Gewinner.

Annahmeschluss für die Runde 33A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 32B

14fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 99.743,06 – 113.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 7.372,72 8 Elfer zu je EUR 204,70 36 Zehner zu je EUR 91,00 37 5er Bonus zu je EUR 36,90

Der richtige Tipp: 2 2 1 X X / X 2 2 X 1 X 2 2 X 2 2 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 17.953,92 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 912,86 Torwette 3. Rang: 11 zu je EUR 53,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 169.104,83

Torwette-Resultate: 0:+ 0:1 1:0 1:1 1:1

