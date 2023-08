Lotto: Vierfachjackpot mit 4 Millionen Euro am Mittwoch

Solo-Joker mit 194.000 Euro geht nach Niederösterreich

Wien (OTS) - In der Ziehung am Sonntag gab es erneut keinen Sechser, damit geht es zum bereits achten Mal in diesem Jahr am Mittwoch um einen Vierfachjackpot. Im Topf warten nun rund 4 Millionen Euro. Von den sieben bisher ausgespielten Vierfachjackpots wurden fünf auch noch zu einem Fünfjackpot. Nur Anfang des Jahres wurde ein Vierfachjackpot gleich zweimal, und im Juli einer einmal geknackt.

Es gab insgesamt drei Fünfer mit Zusatzzahl, jeweils ein Gewinn in der Höhe von rund 36.000 Euro geht nach Vorarlberg, Tirol und an einen win2day-User. Die beiden Fünfer mit Zusatzzahl in Vorarlberg und Tirol wurden jeweils mit einem Systemschein erspielt und dürfen sich dadurch zusätzlich über jeweils einen Fünfer und fünf Vierer mit Zusatzzahl freuen. Der über win2day gespielte Tipp war auf einem Normalschein.

LottoPlus

Auch die LottoPlus Ziehung endete am Sonntag ohne Sechser. Dadurch wurde die Gewinnsumme erneut auf die Fünfer aufgeteilt. Die 51 Fünfer-Gewinner bekommen insgesamt mehr als 5.800 Euro. Für den LottoPlus Sechser am Sonntag werden rund 250.000 Euro erwartet.

Joker

Der Joker wurde am Sonntag zum zweiten Mal in Folge geknackt. Nach einem Dreifach-Gewinn bei der Bonus-Ziehung geht der Solo-Joker mit mehr als 194.000 an eine oder einen Spielteilnehmer:in aus Niederösterreich.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. August 2023

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.095.940,50 – 4,0 Mio. Euro warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 35.943,90 101 Fünfer zu je EUR 1.107,10 212 Vierer+ZZ zu je EUR 169,50 4.023 Vierer zu je EUR 52,10 5.178 Dreier+ZZ zu je EUR 17,30 64.729 Dreier zu je EUR 5,50 192.643 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 11 22 23 26 38 41 Zusatzzahl 16

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. August 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 51 Fünfer zu je EUR 5.860,50 2.397 Vierer zu je EUR 21,10 39.365 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 16 23 24 33 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. August 2023

1 Joker EUR 194.014,70 9 mal EUR 10.000,00 83 mal EUR 1.000,00 806 mal EUR 100,00 8.674 mal EUR 10,00 88.448 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 7 5 5 9 7 5

