Stephan Auer verstärkt als Spielerbetreuer das Team der younion-Sportgewerkschaft

Wien. (OTS) - younion _ Die Daseinsgewerkschaft freut sich über einen prominenten neuen Mitarbeiter: Stephan Auer, 32, bisheriger Profi-Fußballer bei Admira Wacker Mödling, Rapid Wien, First Vienna und aktuell beim ASV Siegendorf, hat sich für eine neue Herausforderung entschieden: Er ist nun nicht nur Fußballer, sondern auch Spielerbetreuer bei der younion-Sportgewerkschaft. „Ich wollte nach meiner Profikarriere weiterhin etwas im Fußball machen und younion bietet mir dafür eine langfristige und spannende Perspektive“, erklärt Auer seinen Schritt.



Stephan Auer bringt sowohl einen MBA in Sport und Kommunikations-Management als auch wertvolle Erfahrungen aus der Bundesliga, der 2. Liga und der Regionalliga mit. „Ich war 10 über Jahre Mitglied in der Vereinigung der Fußballer, als Teil des ÖGB, habe aber nie Unterstützung der Gewerkschaft gebraucht bis ich nach der letzten Saison zum ersten Mal am gemeinsamen Camp von younion, KADA und AMS teilgenommen habe. Dieses heurige Camp für vereinssuchende Fußballer wurde von der younion beeindruckend organisiert. Ich sehe die Profifußballer bei younion ausgezeichnet betreut“, fügt er hinzu.



Im Team der younion, das nun neben Stephan Auer mit den bisherigen Betreuern Thomas Trawöger, Maria Plattner und Thomas Pichlmann stark aufgestellt ist, wird Auer ein weiterer erfahrener Ansprechpartner sein, der die vielfältigen Anforderungen und Probleme von Spielern aus erster Hand kennt. „Mein Ziel ist es, sowohl für die Fußballer als auch für die Fußballerinnen das Bestmögliche zu erreichen, und ich bin überzeugt, dass dies mit younion als starkem Partner des ÖGB möglich ist“, betont Auer.



Die younion steht für Transparenz und Einfachheit in den Verträgen von Spielern. „Unser Fokus liegt auf klaren, übersichtlichen Verträgen ohne zahlreiche Nebenverträge. Diesbezüglich hat younion bereits signifikante Fortschritte im Interesse der Spieler erzielt, und ich werde mich dafür einsetzen, dass dies so bleibt“, versichert Auer.



Die Erfahrung und das Engagement von Stephan Auer werden zweifellos dazu beitragen, die Betreuung von Profifußballern und -fußballerinnen bei younion auf ein neues Level zu heben. Mit ihm als zusätzlichem Ansprechpartner ist das Team der younion-Sportgewerkschaft für die Zukunft bestens aufgestellt.







