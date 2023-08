Jede Menge Badespaß und Naturerlebnisse

In Kärnten starten jetzt die schönsten Sommertage

Klagenfurt (OTS) - Auf nach Kärnten in den Hochsommer! Eingerahmt von sanften Bergen und majestätischen Gipfeln locken malerische Badeseen und unvergessliche Naturschönheiten. Viele Sonnentage, milde Wassertemperaturen, exzellente Wasserqualität und mehr als 100 Ausflugsziele sind die Zutaten für ein perfektes Urlaubsprogramm.



Einfach eintauchen und sich treiben lassen. Entspannen und genießen. Das weiche Wasser der warmen Seen auf der Haut spüren, erleben, wie die majestätischen Berge ein Gefühl der Ruhe und Geborgenheit schaffen. Jeden Tag aufs Neue auf Entdeckertour unterwegs sein. Zauberhafte Plätze in den mediterran anmutenden Städten finden, sympathischen Menschen begegnen und sich von den Köstlichkeiten der Alpe-Adria-Küche verwöhnen lassen.

Jetzt im Hochsommer punktet Kärnten besonders: Dank des milden Klimas und der vielen Sonnentage auf der Südseite der Alpen sind angenehme Wassertemperaturen auch im Spätsommer garantiert. Der aktuelle Kärntner Seenbericht hebt die ausgezeichnete Wasserqualität einmal mehr hervor. Das Leben am See, fanden internationale Untersuchungen und Meta-Studien heraus, reduziert Angst- und Stresszustände, hebt die Stimmung und fördert die Aktivitäten.

Noch mehr Naturgenuss im Hochsommer 2023

Ob Radfahren, Wandern, Golf- oder Tennisspielen. Kärnten bietet die vielfältigsten Möglichkeiten für einen unvergesslichen Natur-Aktiv Urlaub.



https://www.kaernten.at/rad/

https://www.kaernten.at/berglust/

https://www.kaernten.at/golf/

https://www.kaernten.at/tennis

In Kärnten wird jeder Urlaubstag zum Genuss

Kärnten ist eine Genussregion. Die Verschmelzung der Kärntner Klassiker mit den kulinarischen Köstlichkeiten der italienischen und slowenischen Nachbarn macht die Alpe-Adria Küche zu einem Fest der Sinne. Mit Lesach-, Gail-, Gitschtal und Weissensee sowie dem Lavanttal und der Region Mittelkärnten gibt es gleich drei Slow Food Travel Regionen. Alle Infos dazu unter https://www.kaernten.at/kulinarik

Eine Karte - unbegrenzte Möglichkeiten

Mehr als 100 Aktivitäten, von Bergbahnen, Schifffahrt über Erlebnisbäder bis zu Museen, sind mit der Kärnten Card gratis nutzbar. Sie gilt von April bis Oktober und kostet ab 52 Euro für Erwachsene bzw. ab 27 Euro für Kinder pro Woche. Mehr Infos dazu gibt es unter www.kaerntencard.at.

