Blimlinger gratuliert Brigitte Borchhardt-Birbaumer herzlich zum Staatspreis für Kunstkritik

Blimlinger erfreut über die Ehrung der Doyenne der Kunstkritik

Wien (OTS) - Brigitte Borchhardt-Birbaumer zählt seit Jahrzehnten zu den auch international anerkanntesten österreichischen Kunstkritikerinnen. Nicht nur ihre Rezensionen in Tages- und Fachzeitungen, sondern auch ihre zahlreichen Beiträge in Katalogen und Sammelbänden zeigen ihre umfassende Kenntnis der österreichischen Kunst der Zweiten Republik. Basis für diese publizistische Tätigkeit ist das umfangreiche Wissen der Kunstgeschichte von der Antike bis heute. „Ihr gelingt es, das geradezu enzyklopädische Wissen auch Studierenden zu vermitteln. Als Lehrende an der Akademie der bildenden Künste war sie bei den Studierenden überaus beliebt und eröffnete ihnen neue Zugänge zum eigenen künstlerischen Schaffen“, zeigt sich die Kultursprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, hocherfreut über die Auszeichnung.

Borchhardt-Birbaumer ist die Meisterin der Vermittlung. In ihren Texten gelingt es ihr sowohl beim Fachpublikum, als auch bei interessierten Leser:innen Neugier auf Ausstellung und Publikationen zu vermitteln. Eine ihrer wichtigsten Leistungen ist jedenfalls die Entdeckung sowie publizistische, wissenschaftliche und kuratorische Förderung der feministischen Kunst. Bereits zu einem frühen Zeitpunkt hat sie immer wieder Künstlerinnen ans Licht gebracht, über sie geschrieben, sie kuratiert. „Ohne die unermüdliche Arbeit von Borchhardt-Birbaumer wäre die heute zum Begriff gewordenen ,feministischen Avantgarde‘ nicht denkbar. Es wird Zeit, dass ihr der Titel einer Universitätsprofessorin verliehen wird, die sie ja jetzt schon im besten Sinne ist“, hält Blimlinger fest.

