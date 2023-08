ÖAMTC erwartet Staureiches Wochenende im Murtal

CryptoDATA Motorrad Grand Prix in Spielberg

Wien (OTS) - Vom 18. bis 20. August werden rund 170.000 Moto-GP-Fans nach Spielberg reisen. Verzögerungen auf den Zufahrten zum Red Bull Ring werden nicht ausbleiben. Der ÖAMTC rechnet vor allem bei der Abreise am Sonntag mit langen Staus.

Erstmals kommt auf dem Red Bull Ring das neue MotoGP-Sprintformat zum Einsatz. Auf die Freitagstrainings folgen am Samstag Qualifying und Sprintrennen. Am Sonntag findet wie gewohnt das Highlight des Rennwochenendes statt - der Grand Prix von Österreich.

Bereits ab Mittwoch, wenn die ersten Camper:innen Richtung Red Bull Ring unterwegs sind, ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen im Murtal zu rechnen, der Hauptanreisetag ist nach Einschätzung des Clubs jedoch der Sonntag. Um langen Staus zu entgehen, sollte man daher möglichst früh am Red Bull Ring ankommen. Ab etwa 8.00 Uhr wird die Anreise voll einsetzen, bis etwa 11.00 Uhr wird es Verzögerungen auf der Murtal Schnellstraße (S36), der Gaberl Straße (B77), der Friesacher Straße (B317) sowie auf den direkten Zufahrten zu den Parkplätzen geben.

Baustellen auf der A9 werden Verkehrsfluss bremsen

Gästen, die über die A9 (Pyhrn Autobahn) anreisen, empfiehlt der ÖAMTC, vor Fahrtantritt die aktuelle Stausituation auf der geplanten Route zu checken (etwa unter www.oeamtc.at/verkehrsservice oder www.oeamtc.at/routenplaner). Immer wieder kommt es zu starken Verzögerungen vor dem Baustellenbereich zwischen Gratkorn Nord und Übelbach. Als Alternative bietet sich für Reisende aus dem Süd-Osten die Strecke über die A2 (Süd Autobahn) und den Obdacher Sattel (B78) an.

Von Linz kommend ist die Baustelle zwischen St. Pankraz und Windischgarsten besonders staugefährdet. Hier gibt es keine zeitsparenden Umfahrungen, es bleibt nur die Möglichkeit früher zu starten.

Ganz ohne Stau geht es per Bahn und Bus. Für Bahnreisende stehen von Freitag bis Sonntag kostenlose Shuttlebusse an den Bahnhöfen Knittelfeld und Judenburg bereit.

Parkplatzsituation Im Nahbereich des Red Bull Rings stehen laut Club ausreichend Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Bereits auf der Murtal Schnellstraße kommt das bewährte Verkehrsleitsystem zum Einsatz, das entsprechend der Ticketfarben die jeweiligen Parkplätze anzeigt. Auch die Exekutive ist vor Ort und hilft bei Bedarf.

Zähe Heimreise

Im Gegensatz zur Anreise, die gestaffelt erfolgt, werden die Gäste nach dem Event gleichzeitig zu den Parkplätzen strömen. Staus auf den Straßen im Nahbereich und auf der Murtal Schnellstraße sind programmiert. Ab dem Nachmittag bis weit in den Abend hinein wird es nach Einschätzung des ÖAMTC auch auf der A9 nur zäh vorangehen, weil hier auch etliche Urlauber unterwegs sein werden. Verzögerungen wird es vor allem rund um den Knoten St. Michael, sowie vor dem Baustellenbereich bei Windischgarsten in Richtung Voralpenkreuz und dem bei Übelbach in Richtung Graz geben.

SERVICE: alle Informationen zur Situation auf den Straßen finden Sie in Echtzeit im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner im Web unter www.oeamtc.at/routenplaner, ÖAMTC-APP (www.oeamtc.at/apps) oder als Übersicht unter www.oeamtc.at/verkehrsservice.

