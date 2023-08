Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater ist EU Organic Awards Finalist

Wien (OTS) - Das Restaurant „Luftburg – Kolarik im Prater“ ist zum zweiten Jahr in Folge „EU Organic Awards“ Finalist. Heuer in bester Gesellschaft neben dem „Wiener Gusto“ Projekt der Stadt Wien.

Die EU Organic Awards werden in sieben Kategorien vergeben, um verschiedene Akteure entlang der organischen Wertschöpfungskette zu würdigen, die ein innovatives, nachhaltiges und inspirierendes Projekt mit echtem Mehrwert für die ökologische Produktion und den Konsum entwickelt haben. Pro Kategorie gibt es drei Nominierte.

„Bio und Nachhaltigkeit sind bei uns absolut im Fokus. Wir zeigen, dass man sowohl nachhaltig als auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Wir sehen den Weg in die Nachhaltigkeit als „immerwährendes“ Projekt, als Weg, der nie zu Ende ist. Oft sind es auf diesem Weg kleine Schritte, die wir setzten – aber viele kleine Schritte, werden zu einem Großen. Wir setzen alle unsere Maßnahmen aus tiefster Überzeugung, weil wir es als unsere Verantwortung sehen, auch den nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Es gibt keinen Planeten B. Deswegen sind wir stolz, für all die Arbeit und die Initiativen, die wir setzen, auch Anerkennung zu erhalten.“ Paul Kolarik

Neben Bio ist in der Luftburg die Regionalität beim Warenbezug wichtig. So wurde auch hier bereits der nächste Schritt gegangen: sind Rind- und Schweinefleisch schon seit 2018 zu 100% aus österreichischen Betrieben, kommt seit August 2023 auch das gesamte Hühnerfleisch zu 100% aus rein österreichischen Betrieben. Das langfristige Ziel ist, so viele Produkte und Lebensmittel wie möglich regional zu beziehen.

Energie ist ein wesentlicher Punkt, der gerade im Fokus steht. Während die Luftburg derzeit an einer nachhaltigen Lösung für die Wärmegewinnung arbeitet (z.B. Nutzung von Geothermie), wird beim Strom bereits auf 100% erneuerbare Energieträger aus Sonne (eigene Photovoltaikanlage) und Wasserkraft gesetzt.

Nachfolgend ein Auszug aus den Meilensteinen, die bereits erreicht wurden:



Seit 2019 alle Speisen 100% Bio, 2021 Umstellung aller Getränke auf 100% Bio = Luftburg ist das größte vollzertifizierte Bio-Restaurant der Welt

Österreichisches Smart-Home-System sowie LED-Lampen zur Energieeinsparung

Hauseigene Photovoltaikanlage und Strom aus 100% Wasserkraft

Wiederverwertung von Altspeiseöl zu Bio-Diesel

Bienenvolk am Dach

Wassersparende Geräte

Abnahmegarantien für die biolog. Landwirtschaft (zB.: 75t Stelze pro Jahr, 50t Pommes pro 2 Jahre)

Fokus auf regionalen Einkauf (seit August 2023 wird der gesamte Fleischbedarf durch österreichische Bio-Betriebe abgedeckt)

Sicherung der Arbeitsplätze sowohl im Unternehmen (70-110 MA:innen) als auch in der Biolandwirtschaft durch o.g. Abnahmegarantien

Kooperation mit dem regionalen Aufforstungsprojekt „Wald4Leben“ – 667 Baumpflanzungen 2022 (für jede online 5* Bewertung)

Seit Juni 2023 Ausbildung einer Führungskraft zur General- und Nachhaltigkeitsmanagerin (MBA)

