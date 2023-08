ÖAMTC: Staus im Reiseverkehr auch am Sonntag

Unfälle, defekte Fahrzeuge, Baustellen

Wien (OTS) - Auch am Sonntag kamen die Reisekolonnen immer wieder zum Erliegen. Unfälle, defekte Fahrzeuge, Überlastung und Baustellen führten in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und in der Steiermark nach Beobachtung der ÖAMTC-Expert:innen zu Staus und langen Verzögerungen.

Wegen der baustellenbedingten Sperre des Arlbergtunnels kamen Autofahrende auf der Arlbergstraße (B197) von St. Anton bis zum Pass zeitweise nur langsam voran. In Tirol waren die gesamte Fernpassstrecke (B179) von Füssen bis Nassereith in beiden Richtungen, die Zillertalstraße (B169) Richtung Inntal Autobahn (A12) und die Seefelder Straße (B177) von Seefeld nach Zirl zeitweise überlastet. Auf der Pass Thurn Straße (B161) standen die Kolonnen zwischen Kitzbühel und Aurach wegen einer veranstaltungsbedingten Sperre in beiden Richtungen mittags im Stau. Auf der Loferer Straße (B178) führte eine Baustelle bei Scheffau zu längeren Verzögerungen.

In Salzburg kam es nach einem Motorradunfall auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Kuchl und Hallein am Vormittag zu einer Sperre Richtung Süden und kilometerlangen Staus, die noch am Nachmittag auf die West Autobahn (A1) zurückreichten. Der verletzte tschechische Biker wurde mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 6 ins UKH Salzburg geflogen. Wegen eines defekten Busses musste die Pyhrn Autobahn (A9) in Oberösterreich bei St. Pankraz Richtung Süden gesperrt werden, kilometerlange Staus waren die Folge. Die Baustelle auf der A9 im steirischen Abschnitt bei Deutschfreistritz stellte die Geduld der Autofahrenden ebenfalls immer wieder länger auf die Probe.

Vor den Grenzen zu Bayern führten Kontrollen bei der Ausreise zeitweise zu längeren Wartezeiten. Vor dem Karawankentunnel (A11) hieß es in beiden Richtungen mehr als eine Stunde warten.

Der Sonntag hat den Samstag als Reisetag noch nicht abgelöst, wird aber immer stärker "beansprucht", melden die ÖAMTC-Expert:innen abschließend.

