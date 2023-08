Wiener Gewässer: Die Alte Donau mit der neuen Hearonymus-App entdecken!

Ein neuer Audioguide der Stadt Wien macht einen Rundgang um die Alte Donau zu einer spannenden Entdeckungsreise!

Wien (OTS) - Wie kam es eigentlich zur Entstehung der Alten Donau, welche Pflanzen und Tiere fühlen sich entlang der sonnigen Uferpromenaden besonders wohl und was hat es mit der Mähbootflotte der Stadt Wien auf sich? Die Antworten auf all diese Fragen und viele weitere Einblicke in das Natur- und Freizeitparadies Alte Donau liefert ab sofort eine neue App.

Mit der neuen Hearonymus-App bietet die Stadt Wien, Fachabteilung Wiener Gewässer, nun einen einfach zu handhabenden kostenlosen Audioguide. Ob für treue Fans oder Gelegenheitsbesucher*innen der Alten Donau: Der Audioguide hält an 23 virtuellen Stationen spannende, oft auch überraschende Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart des Gewässers bereit.

Die Alte Donau – ein Gewässer mit viel Pflegebedarf

Die App widmet sich auch den ökologischen und wasserbaulichen Pflegemaßnahmen, die ein innerstädtisches Gewässer braucht, um die hohe Qualität zu halten. Denn auch als ökologische Nische in der Millionenstadt Wien ist die Alte Donau von großer Bedeutung. Die Renaturierungsmaßnahmen der Stadt Wien der letzten Jahrzehnte zeigen Erfolge. Ausgedehnte Schilfzonen, charakteristische Uferbepflanzungen und ein ausgeklügeltes Gewässermanagement haben dazu beigetragen, dass sich viele teils seltene Tier- und Pflanzenarten an der Alten Donau wohlfühlen. Mit den bekannten Mähbooten hält die Stadt Wien die für die Wasserqualität so wichtigen Unterwasserpflanzen in Zaum und sorgt für einen störungsfreien Freizeitbetrieb am Wasser.

Weitere Themen der 23 Stationen des Rundgangs sind u.a.:

Entwicklungsgeschichte der Alten Donau

Ruder- und Segelvereine mit Geschichte

Moderne Badestege und neue Liegewiesen

Gänsehäufel & Co: Strandbäder mit Tradition

Dauer, Route und Einstieg

Der Audioguide verfügt über eine Hördauer von rund zwei Stunden, der Rundgang ist ca. 13 km lang. Der Guide ist in voller Länge, aber auch in geteilter Ausführung – wahlweise entlang der Oberen oder der Unteren Alten Donau – verfügbar. Als idealer Ausgangspunkt für den Rundgang empfiehlt sich die U-Bahn-Station U1 Alte Donau.



Zu Fuß oder mit dem Rad

Der Weg entlang der Alten Donau ist ebenerdig und kann sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad absolviert werden. Sonnenschutz und Badeutensilien im Sommer sind empfehlenswert. Auf dem Rundgang gibt es ungezählte Möglichkeiten für eine entspannte Verschnaufpause oder einen Sprung ins erfrischende Nass!

Und so funktioniert´s

Laden Sie die App Hearonymus über Google Play oder über den iOS App Store auf Ihr Smartphone. Danach suchen Sie in der App nach dem Stichwort Alte Donau und laden den Guide auf Ihr Handy. Die heruntergeladenen Guides werden auf dem Smartphone gespeichert – so können Sie den Guide auch ohne Internetverbindung anhören.

Link: https://direct.hearonymus.com/guide/1307

