Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál: Fotowettbewerb „Blühendes Zuhause“ im Endspurt

Letzte Chance: Noch bis 20. August Foto unter dem Motto „Wien blüht auf“ einsenden!

Wien (OTS) - Der Fotowettbewerb der Stadt Wien „Blühendes Zuhause“ feiert sein 15-jähriges Jubiläum und freut sich über rege Teilnahme. Gesucht werden die schönsten privaten Grünoasen der Stadt. Hobbygärtner*innen können noch bis 20. August mitmachen und tolle Preise gewinnen.

„Ich lade alle Wienerinnen und Wiener herzlich ein, noch bis zum 20. August Fotos von ihrem ‚Blühenden Zuhause‘ einzusenden. Egal ob Balkon, Terrasse, Fensterbrett, Garten, Indoor-Garten oder Gemeinschaftsgarten – es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Wienerinnen und Wiener garteln und wie Wien aufblüht“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Gewinnchance für alle Grünoasen der Stadt

Ob Blumenkisterl, Balkon, Terrasse, Garten oder Indoor-Garten – in all diesen Kategorien gibt es Gewinnchancen. In der Kategorie „Urbanes Garteln“ werden Gemeinschaftsgärten, mobile Beete, blühende Innenhöfe und begrünte Baumscheiben gekürt. Ein eigener „Social Media-Preis“ prämiert die besten Instagram-Posts der eigenen, blumigen Oase. Aufgerufen sind auch alle Wiener Kindergarten-, und Hortgruppen Bastelarbeiten zum Thema „Mein schönstes Blumenkisterl“ einzureichen.

Die Kategorie „Indoor-Garten“ ermöglicht all jenen Wiener*innen eine Teilnahme, die weder Balkon noch Garten besitzen, sich zu Hause aber einen Pflanzendschungel geschaffen haben. Auch hier gilt: Je kreativer und grüner die Indoor-Grünoase, desto besser – egal, ob Gemüse, Kräuter oder Blumen angepflanzt werden.

Fotografieren, hochladen, mitmachen

Und so funktioniert es: Die eigene Grünoase fotografieren, Foto hochladen und mitmachen! Alle Wiener*innen mit einem grünen Daumen und einer Kamera können am Fotowettbewerb teilnehmen. Gesucht werden die schönsten Fotos der privaten Pflanzenpracht – egal ob Blumenkisterl, Balkon, Terrasse, Garten, Indoor-Garten oder Urbanes Garteln (ausgenommen Kleingärten). Auf der Webseite können die Teilnehmer*innen ein Foto der eigenen Grünoase hochladen.

Wer auf Social Media aktiv ist, kann auch via Instagram teilnehmen. Einfach ein Foto mit #bluehendeszuhause und #wienbluehtauf posten, dem Profil bluehendeszuhause auf Instagram folgen und schon ist man beim Fotowettbewerb dabei.

Einsendeschluss ist der 20. August 2023

www.bluehendeszuhause.at

www.facebook.com/bluehendeszuhause

www.instagram.com/bluehendeszuhause



Tolle Preise für Gewinner*innen

Der bekannte Biogärtner Karl Ploberger sowie eine prominent besetzte Fachjury wählen aus den gesamten Einsendungen die Sieger*innen des diesjährigen Fotowettbewerbs aus. Auf die Gewinner*innen warten tolle Sach- und Geldpreise sowie signierte Publikationen von Autor und Biogärtner Karl Ploberger. / Schluss

