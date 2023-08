100 Tage Diabeteszentrum Wienerberg - rund 1400 Patient*innen umfassend versorgt

Wien (OTS) - Das Diabeteszentrum Wienerberg wurde als zusätzliche Versorgungseinheit der Klinik Landstraße hat im Frühjahr 2023 im Gemeindebau Karl-Wrba-Hof im 10. Wiener Gemeindebezirk eröffnet. „In der Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus nimmt das Diabeteszentrum Wienerberg eine Schlüsselrolle ein. All dies ist durch die enge Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen unter einem Dach möglich“, erläutert Johanna Brix, Leiterin des Diabeteszentrums. Bis jetzt wurden rund 1.400 Menschen mit allen Arten von Diabetes mellitus betreut.

Im Diabeteszentrum Wienerberg arbeiten Fachärztinnen für Innere Medizin mit Zusatzfach Endokrinologie und Stoffwechsel, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, Diätologinnen sowie klinische Psycholog*innen eng zusammen. Das Angebot umfasst ambulante Insulin-Einstellungen und Insulin-Umstellungen, psychologische Begleitung sowie Beratungsangebote zur Ernährung. „Unsere Erfahrungen aus den ersten 100 Tage sind durchweg positiv“, fasst Brix zusammen. „Besonders freut uns, dass wir uns vor allem beim Erstbesuch viel Zeit für unsere Patient*innen nehmen können. Ein Gewinn für uns und unsere Patient*innen“.

Nach einem Ersttermin erhalten alle Patienten*innen einen individuellen Therapie- und Schulungsplan. Möglichen Folgeschäden und Begleiterkrankungen wird so frühzeitig entgegengewirkt. Der Erfolg der Therapie wird bei einem Kontrolltermin überprüft. Verläuft dieser positiv werden die Patient*innen in der Regel an ihre Hausärzt*innen zurücküberwiesen. Eine Ausnahme stellen Menschen mit Typ 1 Diabetes oder Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes dar. Sie werden kontinuierlich im Diabeteszentrum Wienerberg betreut.

Die Versorgung der Patient*innen erfolgt nach dem Prinzip „vier Augen – zwei Gespräche“. „Das ist internationaler Standard“, erläutert Brix. „Das bedeutet: Unsere Patient*innen erhalten standardmäßig zuerst eine ausführliche Diabetesberatung, bevor sie ihren Termin bei der behandelnden Ärztin haben. Pflegerische- und ärztliche Expertise ergänzen sich so optimal.“

Neben der pflegerischen und ärztlichen Betreuung und Behandlung gibt es im Diabeteszentrum Wienerberg auch eine psychologische Begleitung und Beratungsangebote zur Ernährung. In der modernen Schauküche erhalten Betroffene praktische Tipps und kochen aktiv mit. „Die Kochkurse“, weiß Brix, „werden sehr gerne angenommen“. Zukünftig sollen im Diabeteszentrum Wienerberg auch Augenscreenings durchgeführt werden. Das auf künstlicher Intelligenz basierende Gerät zur Untersuchung des Augenhintergrundes, soll dabei helfen gefährliche Netzhautschäden frühzeitig zu erkennen.

Weitere Infos: https://diabeteszentrum.gesundheitsverbund.at/

Fotos auf Anfrage: WR. Gesundheitsverbund / Gregor Sinai

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Anne Frankenberg-Freimann

Wiener Gesundheitsverbund - Pressesprecherin

Tel.: +43 1 71165 1410

E-Mail: anne.frankenberg-freimann @ gesundheitsverbund.at